64 milyon seçmen tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandığa koştu! İşte birbirinden renkli görüntüler

Türkiye dün nefesini tuttu seçime kilitlendi. Milyonlar, tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. 64 milyondan fazla seçmen, ilk turda kullandığı sandıklarda oy verdi. Sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi, saatler 17.00'ı gösterdiğinde sona erdi. Yoğun katılımın olduğu sandıklarda, vatandaşların renkli anları herkesi gülümsetti...
Muğla'da, Ayşegül-Hamza Demirel çifti akşam saatlerinde yapılacak seçim öncesi sandık başına geçti. Demokratik haklarını kullanıp oy verdi. Düğünlerine denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anı olduğunu söyleyen Demirel çifti, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Antalya'da İrem-Orhan Veli Akyüz çiftinin nikahları, 14 Mayıs'taki seçim nedeniyle 28 Mayıs'a ertelendi. Ancak seçim ikinci tura kalınca, ikili önce nikah masasına gitti. Mutluluğa 'Evet' dedi. Ardından sandık başına geçip oy verdi.
EN 'HAV'ALI POZ
Türkiye'nin seçiminde renkli anlar da yaşandı. Seçmenler evcil hayvanlarıyla birlikte soluğu sandıkta aldı.
Denizli'de turizmci Mehmet Kıvılcım (33), papağanı ile oy kullandı.