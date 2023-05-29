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    64 milyon seçmen tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandığa koştu! İşte birbirinden renkli görüntüler

    Türkiye’de dün herkes sustu, vatandaş konuştu! Milli irade tecelli etti. Milyonlar, oy kullanmak için sandığa koştu. Birbirinden renkli görüntüler, gündeme oturdu.

    ’Tur’kiye!

    Türkiye dün nefesini tuttu seçime kilitlendi. Milyonlar, tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. 64 milyondan fazla seçmen, ilk turda kullandığı sandıklarda oy verdi. Sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi, saatler 17.00'ı gösterdiğinde sona erdi. Yoğun katılımın olduğu sandıklarda, vatandaşların renkli anları herkesi gülümsetti...

    Muğla'da, Ayşegül-Hamza Demirel çifti akşam saatlerinde yapılacak seçim öncesi sandık başına geçti. Demokratik haklarını kullanıp oy verdi. Düğünlerine denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anı olduğunu söyleyen Demirel çifti, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.



    Antalya'da İrem-Orhan Veli Akyüz çiftinin nikahları, 14 Mayıs'taki seçim nedeniyle 28 Mayıs'a ertelendi. Ancak seçim ikinci tura kalınca, ikili önce nikah masasına gitti. Mutluluğa 'Evet' dedi. Ardından sandık başına geçip oy verdi.



    EN 'HAV'ALI POZ
    Türkiye'nin seçiminde renkli anlar da yaşandı. Seçmenler evcil hayvanlarıyla birlikte soluğu sandıkta aldı.

    Denizli'de turizmci Mehmet Kıvılcım (33), papağanı ile oy kullandı.



        81 ilde oy verme heyecanı yaşandı. Adana'da bir vatandaş, oyunu sandığa köpeğiyle birlikte attı.



        OYY! OYY!
        Şanlıurfa Siverek'teki Kavaklıdere Mahallesi'nde oy kullanacak herhangi bir kamu binası yoktu. Bunun üzerine sandık, muhtarın evine kuruldu. Siverek Kaymakamlığı şu açıklamada bulundu: Son 4 seçimdir aynı yerde oy kullanılıyor. Sorun yok.



        EN KISASI...
        Antalya'da akondroplazi (cücelik) hastası 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, sandığının bulunduğu okula gitti. Kabine geçerek oy verdi. Zarfını atarken kendisine bir sandık görevlisi yardım etti. "Devletimiz, milletimiz için en iyisinin olmasını diliyorum" dedi.



            EN UZUNU...
            Karabük'te yaşayan Rumeysa Gelgi (26), 2 metre 15 santimlik boyuyla dünyanın en uzun kadını seçildi. Dün Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez oy verdi. Seyyar sandığı, görevliler tarafından evine getirilen Gelgi, "Ülkemiz için hayırlısı olsun demek istiyorum" dedi.



            EN ANLAMLI TERCİH
            Ankara'da Mehmet Emin Özbey, hazırladığı oy pusulası ve sandığı ile Gizem Esin'e evlilik teklif etti.

            Sürpriz teklif karşısında şaşıran Gizem Esin, 'Evet' cevabını verdi. "Hem bizim için hem de ülkemiz için bu seçim inşallah iyi olur. Çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.



                Ağrı Hamur'daki Kamışlı Köyü'nde de sadece 12 seçmen vardı. Okula yerleştirilen 1030 numaralı sandıkta sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi saatler içinde sonlandı.



                Kayseri'nin Asmakaya Mahallesi'nde sadece 19 seçmen vardı! Hepsi de sabahın ilk saatlerinde soluğu sandıkta aldı. Mahalle Muhtarı Emin Oğuz, eğitim gibi sebeplerden dolayı göç verdiğini açıkladı.



                KOSTÜM ŞOV
                Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli kostümlerle oy kullanmaya gidenler renkli görüntüler oluşturdu. Bursa'da da tiyatrocu Bahtiyar Keskin, giydiği geyik kostümüyle siyaset geyiğine son noktayı koydu.

                Boynuzlu başlığı ile okulun bahçesine girdiği andan itibaren vatandaşların ve çocukların ilgisini çeken geyik kostümlü Keskin, çocuklarla bol bol fotoğraf çekindi. Kostümünden ötürü, uzun süre kontrol için dışarıda beklemek zorunda kalan Keskin, daha sonra kafasındaki boynuzlu başlığı çıkarıp oyunu kullandı.

                    Adana'da da Ömer Şaşkın adlı vatandaş örümcek adam kostümü giyerek sandığa gitti. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi. Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.



                    B'OY'KOT!
                    Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için sandık başına gitti. Bu seçimde de birçok vatandaş, oy pusulasına mesajlar bıraktı. Kimisi "Şampiyon Fenerbahçe" yazdı. Kimisi pusulayı öperek mührü bastı. Sevgilisinin adını kazıyanlar bile çıktı! Ancak en çok dikkat çeken, depremzede vatandaşların, yazdığı notlardı!

                    CHP seçmeninin hakaret ettiği afet bölgesindeki insanlar, tepkilerini kısa ve net anlattı:
                    İçtiğimiz suyun parasını geri veriyoruz! Sandıkta görüşeceğiz Kemal bey. Siz helalleşmeyi asla gerçeğe dönüştürmezsiniz. Çünkü sözleriniz yalan. Acımızla dalga geçtiniz. Çok yazık çok. Siz daha İzmir'deki depremzedeleri görmediniz, bizi mi göreceksiniz.



                        ANKETLERE PEKİYİ
                        Anket şirketleri, ilk turda sınıfta kaldı! İkinci turda ise biraz daha yakın tahminler yaptı. İşte en iyiler:
                        SONAR: Erdoğan (Yüzde 52,1) Kılıçdaroğlu (Yüzde 47,9)
                        KONDA: Erdoğan (Yüzde 52,7) Kılıçdaroğlu (Yüzde 47,3)

                        AKSOY ARAŞTIRMA:
                        Erdoğan (Yüzde 53) Kılıçdaroğlu (Yüzde 47)
                        BETIMAR: Erdoğan (Yüzde 52.2) Kılıçdaroğlu (Yüzde 47.8)
                        PİAR: Erdoğan (Yüzde 52.5) Kılıçdaroğlu (Yüzde 47.5)

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                        Haberler Yaşam 64 milyon seçmen tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandığa koştu! İşte birbirinden renkli görüntüler
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