New York Times gazetesinden çılbıra övgü! "Türklerin en efsane yemeği"

Türk mutfağı, damak çatlattı. Birbirinden lezzetli yemeklerin ünü, sınırları aştı! Önce İngiliz The Guardian gazetesi menemen tarifi yayınladı. Efsane yemeğin tarifini paylaştı. ABD'li New York Times da kolları sıvadı.

Türk mutfağının en beğenilen lezzetlerinden çılbırı sayfasına taşıdı. Geleneksel yemeği, 'zengin, lezzetli ve hafif acı' şeklinde yorumladı. "Haşlanmış yumurta ve baharatlı tereyağlı sarımsaklı yoğurttan oluşan bu geleneksel Türk yumurta yemeği zengin, lezzetli ve hafif acıdır. Hafif bir öğle yemeği veya brunch için yapabilirsiniz. Türkiye'de yaygın olan daha koyu yoğurdu tercih edebilirsiniz" açıklaması yapıldı. Çılbırıntarifi de paylaşıldı.

ŞİFA YURDU

Hollanda'da yaşayan Nuri Polat (7), Akdeniz Ateşi hastasıydı. Dayanılmaz ağrılar nedeniyle zamanla adım bile atamadı! Ülkedeki doktorların bir çare bulamaması üzerine ailesi soluğu Türkiye'de aldı. Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Uz. Dr. Afshin Dezhakam'a ulaştı. Doğru tedaviyle hızla iyileşen Nuri, ayaklandı. Baba Yusuf Polat, "Doktorumuza minnettarız" ifadesini kullandı.

GÜL KİREKLO





OTİZME NOTA!

Afyonkarahisar'da yaşayan Koral Erdeniz'e 2 yaşındayken otizm teşhisi kondu. 7 yaşındayken müziğe başlayan ve mutlak kulak, yani duyduğu her sesi notaya çevirebildiği belirlenen Erdeniz, piyanoyla hayata tutundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandı, 4 yılın sonunda mezun oldu. Baba Seyhan Erdeniz, "Ailelere tavsiyem, her otizmli çocukta bir yetenek vardır. Yeteneklerini keşfedebilirlerse iyi olur" diye konuştu.