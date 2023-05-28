New York Times gazetesinden çılbıra övgü! "Türklerin en efsane yemeği"

Türk mutfağı, damak çatlattı. Birbirinden lezzetli yemeklerin ünü, sınırları aştı! Önce İngiliz The Guardian gazetesi menemen tarifi yayınladı. Efsane yemeğin tarifini paylaştı. ABD'li New York Times da kolları sıvadı.
Türk mutfağının en beğenilen lezzetlerinden çılbırı sayfasına taşıdı. Geleneksel yemeği, 'zengin, lezzetli ve hafif acı' şeklinde yorumladı. "Haşlanmış yumurta ve baharatlı tereyağlı sarımsaklı yoğurttan oluşan bu geleneksel Türk yumurta yemeği zengin, lezzetli ve hafif acıdır. Hafif bir öğle yemeği veya brunch için yapabilirsiniz. Türkiye'de yaygın olan daha koyu yoğurdu tercih edebilirsiniz" açıklaması yapıldı. Çılbırıntarifi de paylaşıldı.
ŞİFA YURDU
Hollanda'da yaşayan Nuri Polat (7), Akdeniz Ateşi hastasıydı. Dayanılmaz ağrılar nedeniyle zamanla adım bile atamadı! Ülkedeki doktorların bir çare bulamaması üzerine ailesi soluğu Türkiye'de aldı. Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Uz. Dr. Afshin Dezhakam'a ulaştı. Doğru tedaviyle hızla iyileşen Nuri, ayaklandı. Baba Yusuf Polat, "Doktorumuza minnettarız" ifadesini kullandı.
GÜL KİREKLO
OTİZME NOTA!
Afyonkarahisar'da yaşayan Koral Erdeniz'e 2 yaşındayken otizm teşhisi kondu. 7 yaşındayken müziğe başlayan ve mutlak kulak, yani duyduğu her sesi notaya çevirebildiği belirlenen Erdeniz, piyanoyla hayata tutundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandı, 4 yılın sonunda mezun oldu. Baba Seyhan Erdeniz, "Ailelere tavsiyem, her otizmli çocukta bir yetenek vardır. Yeteneklerini keşfedebilirlerse iyi olur" diye konuştu.
ŞAMPİY'ANA'!
İzmir'de Kübranur Alpkaan (21), 7 yıl önce kilo vermek için kick boksa başladı. Madalyaları topladı. 8 kez Türkiye şampiyonu olup, 4 kez Avrupa kupasını kazandı. Annesi Aslı Söylemez de ondan ilham aldı! Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı başardı! Tarihe geçen ikili "Birbirimize söz verdik ve o sözü tuttuk, ikimiz de bayrağımızı dalgalandırdık" ifadesini kullandı.
YAPMA KUZUM
İngiltere'de Animal Rising adlı aktivis grup, sıra dışı bir eyleme imza attı. Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki Appleton Çiftliği'nde kesime hazırlanan üç kuzuyu çaldı. Hayvan hakları savunucusu aktivistler, daha sonra kuzularla çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Sincapları çok sevdiği bilinen ve onlar için 'Kızıl Sincapları Koruma Kurumu' adlı bir dernek kuran Charles'in, kuzu etini çok sevdiği hatırlatıldı.