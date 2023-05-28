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    New York Times gazetesinden çılbıra övgü! "Türklerin en efsane yemeği"

    ABD’li New York Times gazetesi, sevilen Türk yemeği çılbırı manşete taşıdı. “Zengin, lezzetli ve hafif acıdır. Türklerin en efsane yemeği” diyerek övgüler yağdırdı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Çılbır’tan lezzet

    Türk mutfağı, damak çatlattı. Birbirinden lezzetli yemeklerin ünü, sınırları aştı! Önce İngiliz The Guardian gazetesi menemen tarifi yayınladı. Efsane yemeğin tarifini paylaştı. ABD'li New York Times da kolları sıvadı.

    Türk mutfağının en beğenilen lezzetlerinden çılbırı sayfasına taşıdı. Geleneksel yemeği, 'zengin, lezzetli ve hafif acı' şeklinde yorumladı. "Haşlanmış yumurta ve baharatlı tereyağlı sarımsaklı yoğurttan oluşan bu geleneksel Türk yumurta yemeği zengin, lezzetli ve hafif acıdır. Hafif bir öğle yemeği veya brunch için yapabilirsiniz. Türkiye'de yaygın olan daha koyu yoğurdu tercih edebilirsiniz" açıklaması yapıldı. Çılbırıntarifi de paylaşıldı.

    ŞİFA YURDU
    Hollanda'da yaşayan Nuri Polat (7), Akdeniz Ateşi hastasıydı. Dayanılmaz ağrılar nedeniyle zamanla adım bile atamadı! Ülkedeki doktorların bir çare bulamaması üzerine ailesi soluğu Türkiye'de aldı. Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Uz. Dr. Afshin Dezhakam'a ulaştı. Doğru tedaviyle hızla iyileşen Nuri, ayaklandı. Baba Yusuf Polat, "Doktorumuza minnettarız" ifadesini kullandı.
    GÜL KİREKLO



    OTİZME NOTA!
    Afyonkarahisar'da yaşayan Koral Erdeniz'e 2 yaşındayken otizm teşhisi kondu. 7 yaşındayken müziğe başlayan ve mutlak kulak, yani duyduğu her sesi notaya çevirebildiği belirlenen Erdeniz, piyanoyla hayata tutundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandı, 4 yılın sonunda mezun oldu. Baba Seyhan Erdeniz, "Ailelere tavsiyem, her otizmli çocukta bir yetenek vardır. Yeteneklerini keşfedebilirlerse iyi olur" diye konuştu.



    ŞAMPİY'ANA'!
    İzmir'de Kübranur Alpkaan (21), 7 yıl önce kilo vermek için kick boksa başladı. Madalyaları topladı. 8 kez Türkiye şampiyonu olup, 4 kez Avrupa kupasını kazandı. Annesi Aslı Söylemez de ondan ilham aldı! Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı başardı! Tarihe geçen ikili "Birbirimize söz verdik ve o sözü tuttuk, ikimiz de bayrağımızı dalgalandırdık" ifadesini kullandı.

    YAPMA KUZUM
    İngiltere'de Animal Rising adlı aktivis grup, sıra dışı bir eyleme imza attı. Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki Appleton Çiftliği'nde kesime hazırlanan üç kuzuyu çaldı. Hayvan hakları savunucusu aktivistler, daha sonra kuzularla çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Sincapları çok sevdiği bilinen ve onlar için 'Kızıl Sincapları Koruma Kurumu' adlı bir dernek kuran Charles'in, kuzu etini çok sevdiği hatırlatıldı.



        ELİNİZE SAĞLIK
        Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi, vatandaşa sağlık hizmeti vermeye başladı. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan hastanede 5 günde bin 665 vatandaşın tedavisi yapıldı. Modern tıbba uygun cihazlarla donatılan hastane, vatandaşlarla birlikte hekimlerden de tam not aldı. İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastane kadrosunun canla başla görev yaptığını anlattı. Dr. Barış Kavvasoğlu ise "Hastanemiz tüm sağlık hizmetini verebileceğimiz olanaklara sahip" açıklamasını yaptı.



        MAHALLENİN MUHTARI!
        Van'ın İpekyolu İlçesi'ne bağlı 100 hane ve 572 nüfusu olan Bakletepe Mahallesi'nin muhtarlığını yaklaşık 1 asırdır aynı aile, başkasına kaptırmadı. 24 yıldır mahallenin muhtarlığını yapan Naci İşkol (52), dedesinin yaklaşık 20, 104 yaşında ölen babasının ise 54 yıl muhtarlık yaptığını anlattı. İşkol, "Bir dahaki dönemde de mahalle sakinleri beni aday gösterirlerse yine onlara hizmet için bu görevi seve seve yaparım" ifadesini kullandı.


        197 MİLYON DEVRETTİ
        6+JOKER bilen çıkmayınca 197 milyon 442 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 221 bin 370'er, 4 bilenler 2 bin 355'er, 3 bilenler 192'şer, 2 bilenler ise 20'şer lira alacak.

        KANSERDE BAŞARI
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları, arı zehrini araştırdı. Kanser hücrelerini öldürdüğünü saptadı.

        ENGİN ARDIÇ'I KAYBETTİK
        Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, yaşamını yitirdi. Cenazesi, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacak.

        MUTLULUK 'SMA'NI!
        Nevşehir'de Yüksel-Aynur Gostak, bir oğlunu SMA'dan keybetti. Diğeri ise yardımlar sayesinde iyileşti.

        LALE DEVRİ
        Amasya'ya özgü yitik lale, Avrupa'ya kaçırıldı. 4 sene önce tekrar dikimine başlandı. İlk kez çiçek açtı.

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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Yaşam New York Times gazetesinden çılbıra övgü! "Türklerin en efsane yemeği"
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