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    • Yaşam
    • 27.05.2023 06:29
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    • 27.05.2023 06:30
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    Ankara'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı: 5 yaralı

    Ankara-Niğde Otoyolunda elyaf yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kupası koparken, otobüs alev aldı, 25 yolcudan 5'i yaralandı. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    AJANSLAR
    Tırın çarptığı otobüs alev aldı: 5 yaralı

    Ankara'da tırın arkadan çarptığı otobüs alev aldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

    KUPASI KOPTU
    Saat 22.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Ahiboz mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elyaf yüklü 38 YU 757 plakalı TIR, kontrolden çıkarak 33 AFC 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, savrularak bariyerlere çarpan TIR'ın ise kupası koptu.

    5 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
    Otobüste bulunan yolcular çevredekilerin de yardımıyla araçtan tahliye edilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede alev topuna dönen otobüs itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 25 yolcudan 5'i ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

        TIR sürücüsü şans eseri kazadan yara almazken, diğer yolcular ise firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.

        YANGIN KAMERADA
        Öte yandan, çarpışma sonrası yolcu otobüsünün alev alev yanması da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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            Haberler Yaşam Ankara'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı: 5 yaralı
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