Ankara'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı: 5 yaralı

Ankara'da tırın arkadan çarptığı otobüs alev aldı. Kazada 5 kişi yaralandı.
KUPASI KOPTU
Saat 22.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Ahiboz mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elyaf yüklü 38 YU 757 plakalı TIR, kontrolden çıkarak 33 AFC 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, savrularak bariyerlere çarpan TIR'ın ise kupası koptu.
5 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Otobüste bulunan yolcular çevredekilerin de yardımıyla araçtan tahliye edilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.