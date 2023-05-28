Cengiz Düşünceli yelken hobisini bıraktı İtalyan mutfağına daldı!

Ünlü tekstilci, ölümü atlattı! İtalyan şef kılığına girip tüm sosyeteyi kandırdı. Oyunu, eski sevgilisinin itirafıyla ortaya çıktı. İstanbullu Cengiz Düşünceli, Zeytinburnu'nda tekstil firması açtı. Ancak gönlünde hep yelken tutkusu vardı! 2008'de yapılan yat yarışlarında iki tekne çarpıştı! Boynuna halat dolanan Düşünceli, ağır yaralandı.

Yüzde 45 yaşama şansı verilse de 3 aylık tedavinin ardından hastalığı atlattı. Şirketi iflas ettiği için hayata sıfırdan başladı. Önce Etiler'de bir fırın açtı. Ardından hayatının rolüne başladı! Sakal bıraktı, gözlük taktı. Bambaşka bir stil yaptı! Ve kendisini İtalyan şef Geovani Polloina diye tanıtmaya başladı!