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    Cengiz Düşünceli yelken hobisini bıraktı İtalyan mutfağına daldı!

    Tekstilci Cengiz Düşünceli, 2008’de tekne kazası atlattı. Ayağa kalktı. Hayatının yalanına başladı! Kendisini İtalyan şef Geovani Polloina diye tanıttı. Yüzlerce ünlü restorana danışmanlık yaptı, festivallere çağrıldı. Oyununu sevgilisi Nazlı Yorgancıoğlu ortaya çıkardı. Sosyete şaştı kaldı!

    Ali Cengiz oyunu

    Ünlü tekstilci, ölümü atlattı! İtalyan şef kılığına girip tüm sosyeteyi kandırdı. Oyunu, eski sevgilisinin itirafıyla ortaya çıktı. İstanbullu Cengiz Düşünceli, Zeytinburnu'nda tekstil firması açtı. Ancak gönlünde hep yelken tutkusu vardı! 2008'de yapılan yat yarışlarında iki tekne çarpıştı! Boynuna halat dolanan Düşünceli, ağır yaralandı.

    Yüzde 45 yaşama şansı verilse de 3 aylık tedavinin ardından hastalığı atlattı. Şirketi iflas ettiği için hayata sıfırdan başladı. Önce Etiler'de bir fırın açtı. Ardından hayatının rolüne başladı! Sakal bıraktı, gözlük taktı. Bambaşka bir stil yaptı! Ve kendisini İtalyan şef Geovani Polloina diye tanıtmaya başladı!



    6 yıl boyunca birçok farklı restorana danışmanlık yaptı, özel davetler ve ziyaretler için menüler hazırladı. Festivallere çağırıldı! Soranlara hep 'Annem İtalyan, babam Türk. İngiltere'de büyüdüğüm için İtalyancam da biraz az" yalanını attı! Ancak oyununu, İzmirli işkadını sevgilisi Nazlı Yorgancıoğlu ortaya çıkardı!

    Sosyetik iş insanı, "Cengiz'le 2017'de büyük bir restoranının şefi iken tanıştım. 1.5 sene sevgilim oldu. Yemekleri de güzel değildi. Cüzdanını karıştırınca, gerçek kimliğini buldum. Sıkıştırınca itiraf etti. Onun yüzünden psikolojik tedavi gördüm" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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    Geovani, biyografisinde kendini övmeyi ihmal etmedi. "Şef Geovani öğrenimini tamamlamak için İngiltere'ye gitti. Aşçılık ile üniversite yıllarında tanıştı. Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra çalışmaya devam etti ve şef oldu. Üç defa yerel ve bölgesel şeflik ödülleri aldı" dedi.

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    Haberler Yaşam Cengiz Düşünceli yelken hobisini bıraktı İtalyan mutfağına daldı!
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