Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.05.2023 20:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2023 20:18
    ABONE OL

    Tramvay tırın dorsesine çarptı: Panik anları kamerada!

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tramvay karşı şeritten gelen tırın dorsesine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken panik anları kameraya yansıdı. İşte o görüntüler ...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tramvay tırın dorsesine çarptı: Panik anları kamerada!

    Kaza, saat 17.30'da Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. T1 Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay, karşı şeritten gelerek manevra yapan 46 PD 163 plakalı tırın dorsesine çarptı.

    PANİK ANLARI KAMERADA
    Kaza sonrası seferler kısa süreliğine dururken, can kaybı ya da yaralanan olmadı. Trafik, tır ve tramvayın çekilmesiyle normale dönerken yaşanan panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    "TRAMVAYIN CAMLARI KIRILDI"
    Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mehmet Baştuğ, "Tır geçiyordu, döneceği esnada ortası kaldı. Karşıdan da tramvay geliyordu. Tramvayın durması gerekiyordu, durmayınca da tır dönerken dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın camları kırıldı. Yaralanan olmadı. Tramvay burada 15-20 dakika durdu. Tırın arkasından tramvay geliyordu. Tramvay durunca yolcular aşağı indiler" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türkevi’ne saldıran zanlı yakalandı!
    Haberler Yaşam Tramvay tırın dorsesine çarptı: Panik anları kamerada!
        loading
        SON DAKİKA