Aynı anda hem Mardin’den hem Şırnak’tan sınava girdi: ‘IP’ hilesi ele verdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim gören 7 öğrencinin online yapılan sınavı, kurulun farketmesi üzerine hileye başvurdukları için iptal edildi. Sınav sonunda tüm öğrencilerin sistemden IP taramasını yapan kurul, sınav sırasında bağlantısını koparan öğrencilerin bilgisayarına, başka İnternet Protokolü (IP) adresine sahip öğrencilerin bağlanarak soruları yanıtladığını tespit etti.
Pandemi döneminde eğitim hayatına giren online eğitim ve online sınav, deprem sonrasında da yeniden gündeme geldi. Depremzede üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması amacıyla üniversiteler, devam zorunluluğunu kaldırıp hibrit eğitime geçti. Bazı sınavlarsa çoğunlukla online gerçekleştiriliyor. Akdeniz Üniversitesi'de bu süreçte online sınav ve hibrit eğitim vermeyi tercih etti. Ancak online sınava giren bazı öğrenciler sistemin açık yollarını bulmaya çalışıyor.
KENDİLERİ YERİNE UZAKTAN BAŞKALARI SINAVA GİRDİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online sınav için tüm şartları yerine getiren öğrenciler, sınava girip soruları yanıtladı. Üniversitenin hazırladığı sistem sayesinde yaptıkları her hareket sistem üzerinde kaydedilirken, aynı zamanda kamera sayesinde de anlık kayıt altına alındı. Sınav sırasında öğrencilerin bazıları önce kendi bağlantılarını kopardı, ardından o öğrencilerin bilgisayarına bir başka bilgisayardan bağlananlar sınava devam etti. Sınav sonunda tüm öğrencilerin sistemden IP taramasını yapan kurul, 7 öğrencinin hile yaptığını tespit etti. Sınava başlama IP adresi ile bağlantı koptuktan sonraki IP adresinin farklı olduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayıldı. Mardin'den sınava giriş yapan bir öğrencinin bağlantı koptuktan sonra Şırnak'tan bir IP adresi ile sınava devam ettiği saptandı.