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    • Yaşam
    • 25.05.2023 10:31
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    • 25.05.2023 10:31
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    Aynı anda hem Mardin’den hem Şırnak’tan sınava girdi: ‘IP’ hilesi ele verdi

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim gören 7 öğrencinin online yapılan sınavı, kurulun farketmesi üzerine hileye başvurdukları için iptal edildi. Sınav sonunda tüm öğrencilerin sistemden IP taramasını yapan kurul,  sınav sırasında bağlantısını koparan öğrencilerin bilgisayarına, başka İnternet Protokolü (IP) adresine sahip öğrencilerin bağlanarak soruları yanıtladığını tespit etti.

    takvim.com.tr
    DHA
    Doktor adaylarını sınavda yaptıkları ‘IP’ hilesi ele verdi

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim gören 7 öğrencinin online yapılan sınavı, kurulun farketmesi üzerine hileye başvurdukları için iptal edildi. Sınav sonunda tüm öğrencilerin sistemden IP taramasını yapan kurul, sınav sırasında bağlantısını koparan öğrencilerin bilgisayarına, başka İnternet Protokolü (IP) adresine sahip öğrencilerin bağlanarak soruları yanıtladığını tespit etti.

    Pandemi döneminde eğitim hayatına giren online eğitim ve online sınav, deprem sonrasında da yeniden gündeme geldi. Depremzede üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması amacıyla üniversiteler, devam zorunluluğunu kaldırıp hibrit eğitime geçti. Bazı sınavlarsa çoğunlukla online gerçekleştiriliyor. Akdeniz Üniversitesi'de bu süreçte online sınav ve hibrit eğitim vermeyi tercih etti. Ancak online sınava giren bazı öğrenciler sistemin açık yollarını bulmaya çalışıyor.

    KENDİLERİ YERİNE UZAKTAN BAŞKALARI SINAVA GİRDİ
    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online sınav için tüm şartları yerine getiren öğrenciler, sınava girip soruları yanıtladı. Üniversitenin hazırladığı sistem sayesinde yaptıkları her hareket sistem üzerinde kaydedilirken, aynı zamanda kamera sayesinde de anlık kayıt altına alındı. Sınav sırasında öğrencilerin bazıları önce kendi bağlantılarını kopardı, ardından o öğrencilerin bilgisayarına bir başka bilgisayardan bağlananlar sınava devam etti. Sınav sonunda tüm öğrencilerin sistemden IP taramasını yapan kurul, 7 öğrencinin hile yaptığını tespit etti. Sınava başlama IP adresi ile bağlantı koptuktan sonraki IP adresinin farklı olduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayıldı. Mardin'den sınava giriş yapan bir öğrencinin bağlantı koptuktan sonra Şırnak'tan bir IP adresi ile sınava devam ettiği saptandı.

        "BİR ÖĞRENCİ AYNI ANDA HEM MARDİN'DE HEM DE ŞIRNAK'TAN SINAVA GİREMEZ"
        AÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Sarıkçıoğlu, sistemin amacının sınavda soruları bilenle bilmeyenlerin ayrılması olduğunu söyledi. Kopya ya da hileye başvuran öğrenciler olduğunu ancak tüm öğrencilere 'hile yapmaz, kopya çekmez' anlayışıyla yaklaştıklarını, yine de münferit olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, "Öğrencilerin sınav boyunca yaptıkları her şey hem kamera tarafından kaydediliyor hem de sistem üzerinde hangi soruya cevap vermiş, hangi sorunun cevabını geriye dönüp değiştirmiş görebiliyoruz. Aynı zamanda sistem, IP ile bağlantı kopması sonrası IP değişikliğini de bildiriyor. Buna bakınca görebiliyoruz. Bir öğrenci aynı anda hem Mardin'de hem de Şırnak'tan sınava giremez. Bu şekilde tespit ettiklerimizin sınavı geçersiz sayıldı" dedi.

        7 ÖĞRENCİ DIŞINDA BAZI ÖĞRENCİLERİNDE SINAVI GEÇERSİZ SAYILDI
        Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, sınavda hileye ya da kopyaya başvurmadan başarılı olan öğrencilerin sayısının daha fazla olduğunu sözlerine ekledi. 7 öğrenci dışında bazı öğrencilerin de uygun kamera açılarını sağlayamaması, öğrencinin net şekilde görülmemesi nedeniyle sınavının geçersiz sayıldığı öğrenildi.

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