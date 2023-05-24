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    • Yaşam
    • 24.05.2023 09:56
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    • 24.05.2023 10:06
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    İstanbul’da şüpheli ölüm! Boynunda plastik kelepçe ile ölü bulundu

    Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki Fatih Melikşah evinde boynunda plastik kelepçe takılmış halde ölü bulundu. Melikşah'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    takvim.com.tr
    İHA
    İstanbul’da boynunda plastik kelepçe ile ölü bulundu

    Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki Fatih Melikşah, evinde boynuna plastik kelepçe takılmış halde ölü bulundu. Melikşah'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre Fatih Melikşah (27), yaşadığı evde boynuna plastik kelepçe takılmış bir halde ölü bulundu.

    İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı. Haberi duyan gencin yakınları sitenin önüne gelerek bekledi. Yapılan incelemenin ardından Fatih Melikşah'nın cansız bedeni, Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Fatih Melikşah'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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    Haberler Yaşam İstanbul’da şüpheli ölüm! Boynunda plastik kelepçe ile ölü bulundu
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