HAVA DURUMU |Meteoroloji’den yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç) Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Siirt çevreleri ve Diyarbakır ve Batman'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.