HAVA DURUMU |Meteoroloji’den yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Çanakkale hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı