Adana otobüsüne binen Merve Dilara Şahin sırra kadem bastı!

Yozgat'ta yaşayan Uğur-Emine Şahin çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Merve Dilara Şahin, Bursa'da Uludağ Üniversitesi 2 yıllık dış ticaret bölümünü bitirdi. 4 gün boyunca kız kardeşlerinden haber alamayan iki ağabey Halit ve Cafer Şahin kardeşler Bursa'nın yolunu tutup kız kardeşlerinin kaldığı Görükle'deki kiralık daireye gitti.

Ancak evin boş olduğunu gören Şahin kardeşler, Merve'nin en son Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde görüldüğünü öğrenince otogara gidip otobüs firmalarını araştırdı.

Kardeşinin Ü.S. isimli bir bayan tarafından Adana'ya gidiş bileti alındığını tespit eden Cafer Şahin, Ü.S. isimli kadına ulaştı. S, "Merve, 'Abla ben okulu bitirdim. Gelip seni görmek istiyorum. Ancak bilet alamıyorum sen bana bilet alır mısın' dedi. Ben de aldım ama bana gelmedi. Bende kendisinden haber alamıyorum" diye konuştu. Şahin kardeşler, polise başvurdu.