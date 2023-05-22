Yıllarca kanserle savaşan Buğlem Yılmaz hastane odasında 50'ye yakın tablo yaptı!

Ankara Keçiören'de yaşayan Serdar-Emel Yılmaz çiftinin kızları Buğlem (11), 2.5 yaşında rahatsızlandı. Kontrollerde lösemi hastası olduğu anlaşıldı. 2 yıl boyunca kemoterapi gördükten sonra tedavisine ara verildi, ancak hastalığı tekrarladı!

6 yaşında yeniden hastaneye yatan Buğlem, 6 ay boyunca kemoterapi aldı. Bu sırada hastanede boyama ve çizim yapmaya başladı. Bugüne kadar 50'ye yakın karakalem ve yağlı boya çalışmasına imza attı. 27 Mayıs'ta yeni bir sergiye hazırlanan Buğlem, "Hayalime ne geliyorsa kağıda, tuvale döküyorum. Kendi sergimi açacağım için çok heyecanlıyım" açıklaması yaptı.





DÜNYAYA BEDEL

İstanbul'da yaşayan Ertan Beşkardeş (65), daha 12 yaşındayken yelkene atladı! İstanbul Boğazı'na açıldı. Bir daha da hiç durmadı. Dünyanın en zorlu mücadelesi olan Golden Globe Race'e katılan tek Türk yarışmacı olarak tarih yazdı!

Ancak 2018 ve 2022'de düzenlenen yarışı, yarıda bırakmak zorunda kaldı. 2025 yarışlarına hazırlanan Beşkardeş, "Okyanus gerçekten çok sihirli bir yer. Amacım gençlere örnek olmak" ifadelerini kullandı.