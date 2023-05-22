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    Yıllarca kanserle savaşan Buğlem Yılmaz hastane odasında 50'ye yakın tablo yaptı!

    Buğlem Yılmaz, 2.5 yaşında lösemiye yakalandı. Yıllarca kanserle savaştı. Hastane odasında 50’ye yakın tablo yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Mutluluğun tablosu

    Ankara Keçiören'de yaşayan Serdar-Emel Yılmaz çiftinin kızları Buğlem (11), 2.5 yaşında rahatsızlandı. Kontrollerde lösemi hastası olduğu anlaşıldı. 2 yıl boyunca kemoterapi gördükten sonra tedavisine ara verildi, ancak hastalığı tekrarladı!

    6 yaşında yeniden hastaneye yatan Buğlem, 6 ay boyunca kemoterapi aldı. Bu sırada hastanede boyama ve çizim yapmaya başladı. Bugüne kadar 50'ye yakın karakalem ve yağlı boya çalışmasına imza attı. 27 Mayıs'ta yeni bir sergiye hazırlanan Buğlem, "Hayalime ne geliyorsa kağıda, tuvale döküyorum. Kendi sergimi açacağım için çok heyecanlıyım" açıklaması yaptı.



    DÜNYAYA BEDEL
    İstanbul'da yaşayan Ertan Beşkardeş (65), daha 12 yaşındayken yelkene atladı! İstanbul Boğazı'na açıldı. Bir daha da hiç durmadı. Dünyanın en zorlu mücadelesi olan Golden Globe Race'e katılan tek Türk yarışmacı olarak tarih yazdı!

    Ancak 2018 ve 2022'de düzenlenen yarışı, yarıda bırakmak zorunda kaldı. 2025 yarışlarına hazırlanan Beşkardeş, "Okyanus gerçekten çok sihirli bir yer. Amacım gençlere örnek olmak" ifadelerini kullandı.



    HAYALLERE TAM GAZ!
    Bursa Kübra Denizci (35), 19 yıl önce üçüncü kattan zemine çakıldı! Boynu kırıldı! Tekerlekli sandalyeye mahkum kalsa da hayallerine sarıldı. Üniversite eğitimini tamamladı, hatta ehliyet bile aldı! Ardından Türkiye'deki ilk engelli kadın ralli pilotu olarak yarışlara katıldı. "Hiçbir zaman kişinin kendinden bedeninden vazgeçmemesi gerekiyor" diyerek herkese umut aşıladı.



    SÜT VE GOL!
    Konya Meram'daki bir süt toplama merkezinde çalışan Emre Sayar, 2020'de kazana doldurulan sütle banyo yaptı! O anları, sosyal medyada paylaştı. Tutuklandı! Hakkında 15 yıl hapis istense de serbest bırakıldı! O dönem kendisine sosyal medyadan hakaret eden 70 kişiye tazminat davası açtı.

        'PİS'RAİL
        Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, "Bakanın, İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. Bakanın meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



        ZAFER VAR HÜKÜMET YOK
        Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oyların 85'inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oyların yüzde 40.81'ini alarak sandıktan zaferle çıktı.

        Miçotakis'i telefonla arayıp tebrek eden Çipras'ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon- İlerici İttifak, (SYRIZA) oyların yüzde 20.06'sını alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan yüzde 46'lık oy oranına ulaşamazken, Yeni Demokrasi'nin partiler arasında işbirliği yaparak koalisyon hükümeti kuramaması halinde halk yeniden sandığa gidecek.



        298 GÜNDÜR AĞLIYOR
        İzmir Konak'ta geçen yıl 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'nde Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki muhasebeci eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada koca, belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş etti. Daha sonra izini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayata gözlerini kapadı. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 298 güne rağmen halen yakalanamadı.

        Bu süreçte acılı aile ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı. Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin, Deniz Özarslan'ın bulunamamasına tepki göstererek, "Bu katili bunca zaman kim besliyor, kim yataklık ediyor? Buna yardımcı olanlar da kızımın katilidir. O katilin bu hayatta kaybedecek neyi kaldı ki? Tedirginiz. Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Davası bile daha başlamadı" dedi.



            SESİGÜZEL'E SON VEDA
            Türk Halk Müziği'nin usta ismi Nuri Sesigüzel, önceki gün kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Sesigüzel'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere dün öğle Şişli Teşvikiye Cami'ne getirildi. Kızı Birgi Canberk ile oğlu Mehmet Sesigüzel, burada taziyeleri kabul etti. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, sanatçılar Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay, Ferhat Güzel, yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen, siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu ile yüzlerce seveni katıldı.



            BOĞAZDA YUNUS ŞOVU
            Kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteren yunuslar, kimi zaman da kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde ortaya çıkıyor. Dün sabahın erken saatlerinde Boğaz'dan geçen gemilere yunuslar da eşlik etti. Arnavutköy bölgesinde gemilerle birlikte görüntülenen yunusların dansı, karelere yansıdı. Sevimli misafirler, suyun metrelerce üzerine sıçrayarak adeta görsel şölen oluşturdu. Zıplayan yunuslar gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı.



            SOSYAL TUZAK!
            Sosyal medyada kadınlara ait sahte hesaplar açarak tanıştıkları kişileri tacizle dolandıran 10'u avukat 14 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı. Mağdurlardan Rabia Ç. (18), "Benim adıma açtırdıkları hesabı başka biri kullanıyordu. Tanımadığım erkeklerle tahrik edici konuşmalar yaparak, beni taciz etmelerini sağladılar. Bu konuşmaların da ekran görüntülerini alarak dosyaları avukatlara sattılar" dedi. Olayı itiraf eden tacizcilerden Basri U. ise "Sadece bize bağlı ekip 1 ayda yaklaşık 10 bin, 20 bin insanı bu tuzağa düşürebiliyor. Çalışanların bir ayda 500 bin, 700 bin TL kazandığını gördüm" diye konuştu.


                BİR TALİHLİYE 9 MİLYON
                6 bilen bir kişi, 9 milyon 118 bin lira kazandı. 5 bilenler 32 bin 426'şar, 4 bilenler bin 81'er, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



                1.8 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 825 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 604'er, 4+1 bilenler 600'ar, 4 bilenler 83'er, 3+1 bilenler 36'şar, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 15'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 8'er lira alacak.

                KATİL SEVGİLİ
                Antalya'da yaşayan ve bir süre önce İ.A. ile evlenen Moldova uyruklu bir çocuk annesi Tatiana Aksu'nun (35) cesedi, bir hafta önce Kepez ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Başından vurularak öldürüldüğü belirlenen Aksu'nun, telefonla en son, araç kiralama işi yapan Mustafa E. ile görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda Tatiana'nın eski kız arkadaşı olduğunu, otomobilde aralarında tartışma çıkınca tabanca ile vurduktan sonra ormanlık alana attığını söyledi. Mustafa E tutuklanırken, Tatiana Aksu, eşi İ.A.'nın ailesi tarafından Korkuteli ilçe mezarlığında toprağa verildi.
                Erdoğan ÖZTÜRK

                KISKANÇLIKMIŞ!
                Antalya Kepez'de bir sitenin 4. katında eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan M.S. (32), 4 çocuk annesi eşi Ceylan Sümer'i (30) boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Daha sonra yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü anlattı. Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü. Cinayet anında evde çiftin İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) isimli çocuklarının da bulunduğu anlaşıldı. M.S.nin uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. Kıskançlık krizine girdiğini söyleyen M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                BİSİKLET KABUSU
                Sakarya Adapazarı'nda önceki gece Sakarya Futbol Kulübü'nün alt yapı takımında kaleci olan Ali Hamza Sümer'in (15) kullandığı elektrikli bisiklet, servis midibüsü ile çarpıştı. Ağır yaralanan Sümer, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtulamadı. Sakarya Futbol Kulübü, "Sevinçleri, üzüntüleri, oyun hırsı ve mücadeleleriyle sürekli ön plandaydı" paylaşımı yaptı.

                KAZA KURŞUNU
                Diyarbakır'da E.K. (14) ile Mehmet Ekici (16), yanlarına av tüfeğini alıp piknik yapmaya gitti. Ancak burada tüfekle oynamaya başlayan E.K. yanlışlıkla tetiğe dokundu. Arkadaşı Mehmet Ekici'yi vurdu. Kanlar içinde kalan Ekici, hayatını kaybetti.

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                Haberler Yaşam Yıllarca kanserle savaşan Buğlem Yılmaz hastane odasında 50'ye yakın tablo yaptı!
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