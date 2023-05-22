Yıllarca kanserle savaşan Buğlem Yılmaz hastane odasında 50'ye yakın tablo yaptı!

Ankara Keçiören'de yaşayan Serdar-Emel Yılmaz çiftinin kızları Buğlem (11), 2.5 yaşında rahatsızlandı. Kontrollerde lösemi hastası olduğu anlaşıldı. 2 yıl boyunca kemoterapi gördükten sonra tedavisine ara verildi, ancak hastalığı tekrarladı!
6 yaşında yeniden hastaneye yatan Buğlem, 6 ay boyunca kemoterapi aldı. Bu sırada hastanede boyama ve çizim yapmaya başladı. Bugüne kadar 50'ye yakın karakalem ve yağlı boya çalışmasına imza attı. 27 Mayıs'ta yeni bir sergiye hazırlanan Buğlem, "Hayalime ne geliyorsa kağıda, tuvale döküyorum. Kendi sergimi açacağım için çok heyecanlıyım" açıklaması yaptı.
DÜNYAYA BEDEL
İstanbul'da yaşayan Ertan Beşkardeş (65), daha 12 yaşındayken yelkene atladı! İstanbul Boğazı'na açıldı. Bir daha da hiç durmadı. Dünyanın en zorlu mücadelesi olan Golden Globe Race'e katılan tek Türk yarışmacı olarak tarih yazdı!
Ancak 2018 ve 2022'de düzenlenen yarışı, yarıda bırakmak zorunda kaldı. 2025 yarışlarına hazırlanan Beşkardeş, "Okyanus gerçekten çok sihirli bir yer. Amacım gençlere örnek olmak" ifadelerini kullandı.
HAYALLERE TAM GAZ!
Bursalı Kübra Denizci (35), 19 yıl önce üçüncü kattan zemine çakıldı! Boynu kırıldı! Tekerlekli sandalyeye mahkum kalsa da hayallerine sarıldı. Üniversite eğitimini tamamladı, hatta ehliyet bile aldı! Ardından Türkiye'deki ilk engelli kadın ralli pilotu olarak yarışlara katıldı. "Hiçbir zaman kişinin kendinden bedeninden vazgeçmemesi gerekiyor" diyerek herkese umut aşıladı.
SÜT VE GOL!
Konya Meram'daki bir süt toplama merkezinde çalışan Emre Sayar, 2020'de kazana doldurulan sütle banyo yaptı! O anları, sosyal medyada paylaştı. Tutuklandı! Hakkında 15 yıl hapis istense de serbest bırakıldı! O dönem kendisine sosyal medyadan hakaret eden 70 kişiye tazminat davası açtı.