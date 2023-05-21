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    'UFO'k tefek panik! Gaziantep Havalimanı'nda UFO iddiası uçuşları durdurdu!

    Gaziantep'te pilotlar, 'Havada yabancı cisim gördük' dedi! Şehir alarma geçti. Uçak seferleri 12 saat boyunca iptal edildi. UFO iddiası sosyal medyanın gündeminden düşmedi: Kebap yemeye gelmişlerdir!

    ’UFO’k tefek panik!

    UFO paniği, bir şehri karıştırdı! Havaalanı 12 saat boyunca uçuş trafiğine kapatıldı. Şoke eden olay Gaziantep'te yaşandı.

    Dün gece saat 00.30 sıralarında iki yolcu uçağının kokpit ekibi, 9 bin feet (2 bin 743 metre) yükseklikte tanımlanamayan bir cisim gördükleri bilgisi paylaştı. Bunun üzerine hemen düğmeye basıldı. Güvenlik nedeniyle havaalanı uçuşlara kapatıldı. Binlerce yolcu, mahsur kaldı!

    Seferler yaklaşık 12 saat sonra normale dönerken Avusturya'dan İstanbul Havalimanı'na giden Sevgi Aytaç, geceyi otelde geçirdiklerini anlattı. "Bir buçuk saattir havaalanında bekliyoruz. Daha yeni hava sahası açılmış. Gideceğiz inşallah" ifadesini kullandı. Yaşanan alarm, sosyal medyayı da salladı. Tüm Türkiye'de 'Uzaylılar Gaziantep'te' paniği yaşandı.

        TÜRKİYE KONUŞTU
        - Başımıza gelmeyen bir uzaylılar kalmamıştı!
        - Uzaylılar kebap yemeye gelmiştir panik yok!
        - Fıstıklı baklavadır korkmayın!
        - Sandıklara sahip çıkmaya gelmişlerdir.
        - Uzaylı seçmen seçimleri kaçırmamak için erken geldi
        - Uzaylı olsam Antep üstünde uçmam ya
        - O Kadar uzaktan gel Antep'i bul! Pes!
        - Haritada ben bulamam Antep'i, onlar nasıl bulmuş?

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        Milyonların geliri artıyor
        Haberler Yaşam 'UFO'k tefek panik! Gaziantep Havalimanı'nda UFO iddiası uçuşları durdurdu!
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