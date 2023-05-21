TÜRKİYE KONUŞTU

- Başımıza gelmeyen bir uzaylılar kalmamıştı!

- Uzaylılar kebap yemeye gelmiştir panik yok!

- Fıstıklı baklavadır korkmayın!

- Sandıklara sahip çıkmaya gelmişlerdir.

- Uzaylı seçmen seçimleri kaçırmamak için erken geldi

- Uzaylı olsam Antep üstünde uçmam ya

- O Kadar uzaktan gel Antep'i bul! Pes!

- Haritada ben bulamam Antep'i, onlar nasıl bulmuş?

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