Dün gece saat 00.30 sıralarında iki yolcu uçağının kokpit ekibi, 9 bin feet (2 bin 743 metre) yükseklikte tanımlanamayan bir cisim gördükleri bilgisi paylaştı. Bunun üzerine hemen düğmeye basıldı. Güvenlik nedeniyle havaalanı uçuşlara kapatıldı. Binlerce yolcu, mahsur kaldı!
Seferler yaklaşık 12 saat sonra normale dönerken Avusturya'dan İstanbul Havalimanı'na giden Sevgi Aytaç, geceyi otelde geçirdiklerini anlattı. "Bir buçuk saattir havaalanında bekliyoruz. Daha yeni hava sahası açılmış. Gideceğiz inşallah" ifadesini kullandı. Yaşanan alarm, sosyal medyayı da salladı. Tüm Türkiye'de 'Uzaylılar Gaziantep'te' paniği yaşandı.