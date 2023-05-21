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    Muğla'da korkunç kaza: Yaralanan doktorun iki parmağı koptu!

    Dr. Seçkin Karahüseyinoğlu, otomobiliyle Muğla’daki Sakar Geçidi’nde son virajdan alt yola uçtu. Ağır yaralanan talihsiz doktorun iki parmağı koptu...

    Parmak koparan kaza

    Korkunç kaza dün sabah saat 11.00 sıralarında Ula ilçesindeki Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Antalya yönüne giden İstanbul'da görevli Dr. Serçin Karahüseyinoğlu (48) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Akyaka girişi öncesi son virajdan alt yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    DiZ VE KALÇASI KIRILDI
    İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Karahüseyinoğlu'nun diz ve kalçasında kırık olduğu, sol elinin serçe ve yüzük parmaklarının koptuğu belirlendi. Uzman doktorun kopan parmakları bulunup, sağlık ekiplerine teslim edildi. Karahüseyinoğlu, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karahüseyinoğlu'nun hayati tehlikenin sürdüğü bildirildi. Kaza sonrası Akyaka girişi uzun süre trafiğe kapatıldı.

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    Haberler Yaşam Muğla'da korkunç kaza: Yaralanan doktorun iki parmağı koptu!
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