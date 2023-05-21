Muğla'da korkunç kaza: Yaralanan doktorun iki parmağı koptu!

DiZ VE KALÇASI KIRILDI

İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Karahüseyinoğlu'nun diz ve kalçasında kırık olduğu, sol elinin serçe ve yüzük parmaklarının koptuğu belirlendi. Uzman doktorun kopan parmakları bulunup, sağlık ekiplerine teslim edildi. Karahüseyinoğlu, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karahüseyinoğlu'nun hayati tehlikenin sürdüğü bildirildi. Kaza sonrası Akyaka girişi uzun süre trafiğe kapatıldı.

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