Muğla'da korkunç kaza: Yaralanan doktorun iki parmağı koptu!

Korkunç kaza dün sabah saat 11.00 sıralarında Ula ilçesindeki Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Antalya yönüne giden İstanbul'da görevli Dr. Serçin Karahüseyinoğlu (48) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Akyaka girişi öncesi son virajdan alt yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DiZ VE KALÇASI KIRILDI
İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Karahüseyinoğlu'nun diz ve kalçasında kırık olduğu, sol elinin serçe ve yüzük parmaklarının koptuğu belirlendi. Uzman doktorun kopan parmakları bulunup, sağlık ekiplerine teslim edildi. Karahüseyinoğlu, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karahüseyinoğlu'nun hayati tehlikenin sürdüğü bildirildi. Kaza sonrası Akyaka girişi uzun süre trafiğe kapatıldı.