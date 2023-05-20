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    Nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı için harekete geçildi!

    Nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı’nı korumak için çalışmalara başlandı. 18 ilde fotokapanlar hazırlandı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Pars’el parsel aranıyor

    Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı için düğmeye basıldı. 18 ilde fotokapanlarla aranmasına başlandı. İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen Anadolu Parsı'na ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğrafa Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da ulaşıldı.

    Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, Anadolu Parsı'nın Ege ve Akdeniz'de aranacağını açıkladı. "Bu türün ülkemizde korunması, geliştirilmesi için elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıp verileri Tarım Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK'la paylaşacağız. Tür eylem planı için çok önemli veriler olacak ham veriler genel olarak işlenecek" açıklaması yaptı.

    DNA'SI GEN BANKASINDA
    Anadolu Parsına en son 1975'lerde rastlandı. 2020'de fotokapan önüne yaptığı idrar yaptığı anlaşıldı. Laboratuvarda incelenen DNA verileri, Gen Bankası'na alındı.

    DÖRT DÖRTLÜK MUTLULUK
    Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in dostluğu, filmlere ilham verdi. Bu yıl 12. kez Adem Amca'nın kayığına konan Yaren'den güzel haber geldi. Dört yavrusu dünyaya gelen leylek, tüm Türkiye'yi sevindirdi. Adem Yılmaz "Yaren yuvasını bu yıl evimin yanına yaptı. Sürekli gözümün önünde. Hep beraber olacağız. Çok mutluyum" dedi.



    TL DOLANDIRICI
    Ne uyarılar, ne de yaşananlar fayda etti! Tele dolandırıcıların yarattığı mağduriyetin sonu gelmedi. Hedef bu kez Diyarbakır'da yaşayan Zeki Bayancuk ile torunu Melisa Şeremet'ti! Önceki gün telefonları çalan ikili, sözde firari FETÖ'cü 'Ali Vural' adına sahte kimlik çıkartıldı yalanına inandı, dolandırıcıların tüm söylediklerini yerine getirdi! Toplam 650 bin liralık ziynet eşyası ile 78 bin TL'yi polis sandıkları dolandırıcılara elleriyle teslim etti! Dolandırıcıların biran önce yakalanmasını isteyen Zeki Bayancuk, "Kızımın tüm birikimini ellerimle verdim! İnşallah polis hepsini bulur" dedi. Yardım istedi.



        'COOL'TUK
        Ankara'da önceki gün etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kaos yarattı! Çankaya'daki bir evin balkonunda bulunan koltuk, rüzgarla birlikte havalandı! Metrelerce uçtuktan sonra bir evin önüne düşmesi, şoka uğrattı! Mahalleli, koltuğun sahibini ararken yaşanan İngiliz gazetelerinden Daily Mail, 'uçan koltuğu' haber yaptı. "Uçan halıları unutun!" başlığı attı!



        TARİHİ İZDİHAM
        İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi, 2 yıl süren restorasyon çalışmasıyla orijinal halini aldı. 2500 yıllık tarihi yapıyı görmek isteyen vatandaşlar, Üsküdar sahilinde 500 metrelik kuyrukta sıralandı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında gezilebilen tarihi yapıyı görmek isteyenler arasında her yaştan yerli yabancı insan vardı. Mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek olan Kız Kulesi'ne ulaşımın da ücretsiz olduğu açıklandı.

        GİZLİ SIĞINAK DEŞİFRE!
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz kıyısındaki lüks konutuna bağlanan gizli sığınağın görüntüleri ortaya çıktı. Milyarlarca dolarlık konut kompleksinin detaylarını ABD medyasından Business Insider paylaştı. Lüks konutta nargile salonu, şarap mahzeni, kilise, buz pisti ve helikopter pistinin yer aldığı anlaşıldı.



            'TIP'ATIP DEHŞET
            Ankara Keçiören'de geçen pazar 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastaya müdahale için adrese gitti. Ancak hasta yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç (30), hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdivenlerinden yuvarlanarak düştü. Kılıç, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kılıç'ın sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı oluştuğu belirlendi. Kılıç ve ekip arkadaşları, S.K. hakkında şikayette bulundu.



            10 BİN TL ZAM İSTEMİŞ!
            Tüyler ürperten cinayet İstanbul Sarıyer'de 3 gün önce yaşandı. Kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenilen Serkan Kaptan (42), bu zammı kabul etmedi. Ev sahibinin oğlu Kerem Gürgensuyu (40), bu duruma öfkelendi. Evin kapısına gelip kiracısını "evden çıkacaksın" diyerek tehdit etti. Gürgensuyu, kiracısını cadde üstünde görünce tartışma yaşadı.

            Olay kavgaya dönüştü. Cebinden bıçağını çıkartarak Kaptan'ı bacaklarından ve kasığından yaraladı. Çok miktarda kan kaybeden kiracı, taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kerem Gürgensuyu ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı adamın ameliyata alındığı ancak hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşıldı. Kovalamaca sorucunda Beşiktaş Ortaköy'de yakalanan katil zanlısı, tutuklandı.



            BİR TALİHLİYE 342 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 342 bin lira kazandı. 9 bilenler 13 bin 996'şar, 8 bilenler 538'er, 7 bilenler 95'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.

            PSİKOPAT KABUSU
            Ankara Keçiören'de psikolojik rahatsızlığı olan İsmail Karaçor (49), eşi Hacer Karaçor (48) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı.

            DURUMU KRİTİK
            Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), bir hafta önce kendisini ait atıyla dolaşırken dengesini kaybetti. Yere düşerek ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Başdeğirmen, ameliyat edildi. Prof. Dr. Rasih Yazkan, "Genel durumu ciddiyetini korumaktadır" dedi.

            6 MİLYONLUK VURGUN
            İstanbul Üsküdar'da İsa Ç, Musa Ç, Rabia Ç. ve Yusuf D, geçen pazar günü bir iş yerine girdi. Kasada bulunan 250 bin dolar ve 50 bin dolar değerindeki altın ve euro'yu (6 milyon TL) çaldı. İsa ve Musa Ç. tutuklandı. Diğerleri serbest bırakıldı.

            ORGANİZASYON YOLUNDA FACİA
            İstanbul'dan 19 Mayıs organizasyonu için yola çıkan otomobil, Bursa'da sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı.

            AR'KAN'DAŞ
            Ankara'da, Zafer Partili Ceren Gürkan'ın içinde olduğu araç, çekiciye çarptı. Genç kız, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Sürücü Özcan Y.'nin aşırı alkollü olduğu saptandı.

            SOĞAN CEZASI
            Elazığ'da 6 kişi, koparılması yasak olan salep soğanı topladı. 1.5 milyon TL ceza aldı.

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            Haberler Yaşam Nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı için harekete geçildi!
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