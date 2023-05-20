Nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı için harekete geçildi!

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı için düğmeye basıldı. 18 ilde fotokapanlarla aranmasına başlandı. İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen Anadolu Parsı'na ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğrafa Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da ulaşıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, Anadolu Parsı'nın Ege ve Akdeniz'de aranacağını açıkladı. "Bu türün ülkemizde korunması, geliştirilmesi için elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıp verileri Tarım Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK'la paylaşacağız. Tür eylem planı için çok önemli veriler olacak ham veriler genel olarak işlenecek" açıklaması yaptı.



DNA'SI GEN BANKASINDA

Anadolu Parsına en son 1975'lerde rastlandı. 2020'de fotokapan önüne yaptığı idrar yaptığı anlaşıldı. Laboratuvarda incelenen DNA verileri, Gen Bankası'na alındı.