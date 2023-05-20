Nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı için harekete geçildi!

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı için düğmeye basıldı. 18 ilde fotokapanlarla aranmasına başlandı. İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen Anadolu Parsı'na ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğrafa Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da ulaşıldı.
Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, Anadolu Parsı'nın Ege ve Akdeniz'de aranacağını açıkladı. "Bu türün ülkemizde korunması, geliştirilmesi için elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıp verileri Tarım Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK'la paylaşacağız. Tür eylem planı için çok önemli veriler olacak ham veriler genel olarak işlenecek" açıklaması yaptı.
DNA'SI GEN BANKASINDA
Anadolu Parsına en son 1975'lerde rastlandı. 2020'de fotokapan önüne yaptığı idrar yaptığı anlaşıldı. Laboratuvarda incelenen DNA verileri, Gen Bankası'na alındı.
DÖRT DÖRTLÜK MUTLULUK
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in dostluğu, filmlere ilham verdi. Bu yıl 12. kez Adem Amca'nın kayığına konan Yaren'den güzel haber geldi. Dört yavrusu dünyaya gelen leylek, tüm Türkiye'yi sevindirdi. Adem Yılmaz "Yaren yuvasını bu yıl evimin yanına yaptı. Sürekli gözümün önünde. Hep beraber olacağız. Çok mutluyum" dedi.
TL DOLANDIRICI
Ne uyarılar, ne de yaşananlar fayda etti! Tele dolandırıcıların yarattığı mağduriyetin sonu gelmedi. Hedef bu kez Diyarbakır'da yaşayan Zeki Bayancuk ile torunu Melisa Şeremet'ti! Önceki gün telefonları çalan ikili, sözde firari FETÖ'cü 'Ali Vural' adına sahte kimlik çıkartıldı yalanına inandı, dolandırıcıların tüm söylediklerini yerine getirdi! Toplam 650 bin liralık ziynet eşyası ile 78 bin TL'yi polis sandıkları dolandırıcılara elleriyle teslim etti! Dolandırıcıların biran önce yakalanmasını isteyen Zeki Bayancuk, "Kızımın tüm birikimini ellerimle verdim! İnşallah polis hepsini bulur" dedi. Yardım istedi.