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    Baba yadigarı dükkanını korumak için oğluyla hukuk mücadelesi veriyor!

    Konya’da 66 yıl önce açılan Hayat Tostçusu, damaklara kazındı. Ancak Fransız Danone firması “Hayat” markasının isim hakkının kendilerine ait olduğunu açıkladı. Dava açtı. Ama belgeleri ortaya koyan Türk firması, davayı kazandı.

    Belgeye ’tost’ladılar

    Konyalı Mustafa Sayı, 1957'de 15 metrekarelik bir alanda Hayat Tostçu'sunu açtı. Şöhreti sınırları aştı. Tostçunun ikinci kuşak sahibi Hasan Basri Sayı, babası Mustafa Sayı'dan mekanı devraldı. "Hayat" markasını 1992'de tescil ettirip tüm evrakları sakladı. Hayat Tostçusu, zaman içerisinde "Hayat" markasından dolayı ulusal firmaların da hedefinde yer aldı. 2018'de Fransız Danone firması "Hayat" markasının amacına uygun kullanılmadığı talebiyle Hayat Tostçusu'na karşı "Marka iptal" davası açtı. Hasan Basri Sayı ise avukat oğlu Mustafa Sayı hukuk mücadelesi başlattı.



    BELGELERLE GELEN ZAFER
    Hasan Basri Sayı, hatıra olsun diye babasından kalan belgeleri hatırladı. Ve o belgeler sayesinde Hayat Tostçusu'nun kaç yıldır faaliyette olduğuna dair delilleri topladı. Bu sayede davayı kazandı. Dedesinin ismini taşıyan avukat Mustafa Sayı, şu ifadeleri kullandı: Babamın evrak düzeni bu davada benim için gerçekten çok önemli bir fırsat oldu. Hatta rahmetli dedemden kalma ilk kira sözleşmesi 1957 tarihli, 1958'e ait ilk meyve suyu presinin faturası, 1960'a ait meyve suyu sıkma makinasının faturaları da mevcuttur.

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    Haberler Yaşam Baba yadigarı dükkanını korumak için oğluyla hukuk mücadelesi veriyor!
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