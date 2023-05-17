İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşi ile oğlunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay dün sabah İstanbul Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Kumara düşkün olan İnan Taşçı (51) ile en son tefeciden borç aldığı için kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı (39) arasında tartışma çıktı. Olayın alevlenmesiyle cinnet getiren koca, önce eşine daha sonra oğlu Efe Taşçı'ya (19) silahla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan anne ve oğlu, kurtarılamadı.
RASTGELE ATEŞ AÇTI
Canavar baba, olayın ardından yakın akrabalarını aradı. Eşi ve oğlunu öldürdüğünü anlattı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın camdan rastgele sağa sola ateş ettiğini görünce operasyona hazırlandı. Düzenleyeceği sırada Taşçı, bu kez silahla kafasına ateş etti. Bayrampaşa'da bulunan bir hastaneye kaldırılan İnan Taşçı da hayatını kaybetti.
EN SON TEFECİYE BULAŞMIŞ
İnan Taşçı, olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı. Eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır" yazılıydı.
ARTIK 'AARON'IZDA DEĞİL!
Kolombiya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma köpeği 'Aaron' hayatını kaybetti. Kolombiya Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada, "Kimin yardıma ihtiyacı varsa gönüllü şekilde hep onların yanında oldun. Türkiye'deki deprem felaketinde önde gelenlerden biri oldun. Huzur içinde yat, daima hatırlanacaksın Aaron!" ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de Türk halkının, Kolombiyalı dostlarının gösterdiği dayanışmayı ve Aaron'un cesaretini unutmayacağını kaydetti. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ise 'Aaron' ile 14 Şubat'ta çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Türk halkının cesaretinden ötürü asla unutmayacağı bir kahraman Aaron!" ifadesini kullandı.
'KAR'DAHAN
Türkiye'nin batı bölgelerinde havalar ısınırken; Ardahan'da yüksek kesimlere kar yağdı. Ardahan'da kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, dün yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da hava sıcaklığı 1 ila 3 derece arasında bulunuyor.