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    İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşi ile oğlunu öldürüp intihar etti

    Esenler’de İnan Taşçı, kumar borcu yüzünden kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay’la tartıştı. Cinnet geçirerek eşini ve oğlunu silahla hayattan kopardı. Ardından canına kıydı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’İnan’ılmaz!

    Korkunç olay dün sabah İstanbul Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Kumara düşkün olan İnan Taşçı (51) ile en son tefeciden borç aldığı için kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı (39) arasında tartışma çıktı. Olayın alevlenmesiyle cinnet getiren koca, önce eşine daha sonra oğlu Efe Taşçı'ya (19) silahla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan anne ve oğlu, kurtarılamadı.



    RASTGELE ATEŞ AÇTI
    Canavar baba, olayın ardından yakın akrabalarını aradı. Eşi ve oğlunu öldürdüğünü anlattı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın camdan rastgele sağa sola ateş ettiğini görünce operasyona hazırlandı. Düzenleyeceği sırada Taşçı, bu kez silahla kafasına ateş etti. Bayrampaşa'da bulunan bir hastaneye kaldırılan İnan Taşçı da hayatını kaybetti.

    EN SON TEFECİYE BULAŞMIŞ
    İnan Taşçı, olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı. Eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır" yazılıydı.

    ARTIK 'AARON'IZDA DEĞİL!
    Kolombiya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma köpeği 'Aaron' hayatını kaybetti. Kolombiya Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada, "Kimin yardıma ihtiyacı varsa gönüllü şekilde hep onların yanında oldun. Türkiye'deki deprem felaketinde önde gelenlerden biri oldun. Huzur içinde yat, daima hatırlanacaksın Aaron!" ifadesine yer verildi.

    Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de Türk halkının, Kolombiyalı dostlarının gösterdiği dayanışmayı ve Aaron'un cesaretini unutmayacağını kaydetti. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ise 'Aaron' ile 14 Şubat'ta çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Türk halkının cesaretinden ötürü asla unutmayacağı bir kahraman Aaron!" ifadesini kullandı.



    'KAR'DAHAN
    Türkiye'nin batı bölgelerinde havalar ısınırken; Ardahan'da yüksek kesimlere kar yağdı. Ardahan'da kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, dün yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

    Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da hava sıcaklığı 1 ila 3 derece arasında bulunuyor.



        'ROSE' ROYCE
        Rolls Royce, bir müşteri için ürettiği Ghost modelini görücüyeçıkardı. Bir müzisyen için hazırlandığı belirtilen araç, 'Champagne Rose' adını taşıyan metalik pembe rengiyle dikkat çekti. Ekip müşterinin işi ve tercihlerine göre yaptığı analiz sonucunda 30 boya örneği geliştirdi. Müşteri tarafından seçilen tonu da araca uyguladı. Pembe renginin aracın içine de uygulandığı görülürken, koltuk arkalıklarına da ısmarlama bir gül logosu işlendi.



        ŞIRNAK'TAN ACI HABER 5 ŞEHİT
        Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çıkan çatışmada uzman çavuşlar Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Özcan İlhan, Gaffar Mayik ve güvenlik korucusu Cevher Özgün şehit oldu. Operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Başkan Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız" dedi.

        OY HESABI
        Seçimin ilk turunda Başkan Erdoğan 27 milyon oy alarak birinci çıktı. Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 430 bin oyda kaldı. Şimdi 2. Tur için hesaplar yapıldı. İlk turda 64 milyon 190 bin seçmenden 55 milyonu oy kullandı. Yaklaşık 3 milyon kişi, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye oy attı. Yaklaşık 1 milyon oy da geçersiz sayıldı.

        SEÇİMİN SONUCUNU 13 MİLYON SEÇMEN BELİRLEYECEK
        İlk turda 9 milyon kişinin sandığa gitmediği anlaşıldı. Bu seçmenlerin seçime katılması, geçersiz oylar ve İnce ile Oğan'ın oylarının da sandığa yansımasıyla toplam, 13 milyon kişinin sonucu belirleyeceği ortaya çıktı.


            4 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 4 milyon 106 bin lira devretti. 5 bilenler 54 bin 104'er, 4 bilenler 892'şer, 3 bilenler 50'şer, 2 bilenler 6'şar lira ikramiye alacak.



            DEPREMZEDELERE OY CEZASI
            CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi'nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Olay sonrası depremzedeler büyük bir şok yaşadı.

            Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren depremzedeler, "Desteğiniz seçimlere kadar mıydı? Deprem bölgesi AK Parti'ye oy verdiği için mi bizi çıkartıyorsunuz?" dedi. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, olayı duyar duymaz depremzedelerin yanına giderek ailelere destek oldu ve sahip çıkacaklarının sözünü verdi. AFAD da depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi.
            Ceyhan TORLAK

            'SON AR'KET
            14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde onlarca anket şirketi adeta çakıldı. Sadece SONAR şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı veriler aklaştı. Bayrakçı, Erdoğan için yüzde 48.8, Kılıçdaroğlu için yüzde 44.1 derken, Muharrem İnce'nin yarıştan çekilmesinden önce de Sinan Oğan için yüzde 3.5 tahminini açıkladı. Bayrakçı, "MHP ve İYİ Parti yüzde 10 alırlar" ifadesini kullandı. 2. Tur için de çıkacak sonucu paylaştı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.1, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.9 alır...

            4 ÖLÜME SORUŞTURMA
            Afyon'daki Akdağ Tabiat Parkı'nda 4 gün önce gölete düşen ve boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan 4 kişi hayatını kaybetti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Soruşturma başlatıldığını açıkladı.

            SATIRLI DEHŞET
            İstanbul Zeytinburnu'nda moto kurye Sefa Akyüz, iki aracın arasından geçmek istedi. Sürücülerden Sedat Y. tepki gösterdi. Aracından inerek bagajından satır çıkardı. Kuryeye saldırdı. Fatih'teki evinde yakalandı.

            BU İŞ YAŞ!
            Samsun'da A.G. (81), S.Y. (71) isimli kadınla evlenmeye karar verdi. Ancak "ikinci bahar", kavgayla bitti.

            DRİFTE 63 BİN TL
            İstanbul'da sünnet düğünü konvoyundaki araçlar drift yaptı. Polis cezayı bastı: 63 bin TL...

            GÜLÜMSETEN HABER
            Japonya'da Covid'le başlayan maske zorunluluğu kaldırıldı. Yeniden gülümsemeyi öğrenme eğitimleri başladı.

            KİRALIK KATİL
            Sakarya'da imam Bekir Türker, otomobilini E.Ö.'ye kiraladı. Fakat araç arızalandı. 200 bin TL'LIK masrafı E.Ö'den isteyince tartışma çıktı. Arkadaşı tarafından kurşunlandı. Kurtarılamadı.

            NEFES NEFESE
            Gürcü Rati Dumbadze, soluk borusu dar doğdu. Ülkesinde tedavisi yoktu. Ailesi Türkiye'ye koştu. 2.5 aylık bebek nefesine kavuştu.

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            Haberler Yaşam İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşi ile oğlunu öldürüp intihar etti
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