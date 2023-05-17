İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşi ile oğlunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay dün sabah İstanbul Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Kumara düşkün olan İnan Taşçı (51) ile en son tefeciden borç aldığı için kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı (39) arasında tartışma çıktı. Olayın alevlenmesiyle cinnet getiren koca, önce eşine daha sonra oğlu Efe Taşçı'ya (19) silahla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan anne ve oğlu, kurtarılamadı.





RASTGELE ATEŞ AÇTI

Canavar baba, olayın ardından yakın akrabalarını aradı. Eşi ve oğlunu öldürdüğünü anlattı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın camdan rastgele sağa sola ateş ettiğini görünce operasyona hazırlandı. Düzenleyeceği sırada Taşçı, bu kez silahla kafasına ateş etti. Bayrampaşa'da bulunan bir hastaneye kaldırılan İnan Taşçı da hayatını kaybetti.

EN SON TEFECİYE BULAŞMIŞ

İnan Taşçı, olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı. Eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır" yazılıydı.