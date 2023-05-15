Otomobil, arıza yapıp orta şeritte duran tıra çarptı: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesi çevre yolunda, arıza yaparak yol ortasında duran demir yüklü tıra arkadan çarpan otomobillin sürüsü 29 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

YOL AYRIMINDA ARIZALANDI

Saat 01.30 sıralarında Buca ilçesinde, Bornova yönünden Buca istikametine seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki 31 AJD 183 plakalı Ford marka demir yüklü tır, Buca yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu.

OK GİBİ SAPLANDI

Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki 35 BLT 93 plakalı Mercedes marka otomobil, tıra çarparak ok gibi saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, otoyol trafik polisleri, 110 AKS ve ambulans sevk edildi.