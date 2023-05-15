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    • Yaşam
    • 16.05.2023 06:58
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    • 16.05.2023 06:58
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    Otomobil, arıza yapıp orta şeritte duran tıra çarptı: 1 ölü

    İzmir'in Buca ilçesinde Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, İzmir çevre yolu Buca ayrımında arızalanarak duran demir yüklü tıra çarptı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı tırın altından çıkarılan Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    AJANSLAR
    Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

    İzmir'in Buca ilçesi çevre yolunda, arıza yaparak yol ortasında duran demir yüklü tıra arkadan çarpan otomobillin sürüsü 29 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

    YOL AYRIMINDA ARIZALANDI
    Saat 01.30 sıralarında Buca ilçesinde, Bornova yönünden Buca istikametine seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki 31 AJD 183 plakalı Ford marka demir yüklü tır, Buca yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu.

    OK GİBİ SAPLANDI
    Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki 35 BLT 93 plakalı Mercedes marka otomobil, tıra çarparak ok gibi saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, otoyol trafik polisleri, 110 AKS ve ambulans sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bolat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Bolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü K.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Otomobil, arıza yapıp orta şeritte duran tıra çarptı: 1 ölü
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