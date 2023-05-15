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    Birbirinden renkli seçmenler dikkat çekti: Böyle oy 'attı'lar...

    Türkiye sandık başına gitti. Milyonlar oy atmak için sıraya girdi. Birbirinden renkli seçmenler de dikkat çekti. Kimi Yeniçeri kıyafetiyle kimi de papağanı ve köpeğiyle oy kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirdi...

    Böyle oy ’attı’lar

    Türkiye dün tarihi bir seçim yaşadı. Tüm dünya bile Türkiye genelindeki seçime odaklandı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık hazırlandı.

    DEMOKRASİ ŞÖLENİ
    60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Bazı seçmenler tarzları sevimli dostları ile akıllarda kaldı. Edirne'de Kars'a kadar birbirinden renkli anlar yaşandı. Kimisi sevimli köpeğiyle, kimisi tarihi kostümüyle kimisi de papağanıyla oy kullanmaya gitti. Ortaya çıkan manzara "Demokrasi şöleni" dedirtti.



    Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, yeniçeri kostümünü giyindi. Atına binip oy kullanmak için okula gitti. "Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur" dedi.



    Bir vatandaş Örümcek Kostümü giyindi. Hem oy kullanılan salondaki sandık görevlileri hem de seçmenleri şok etti.



        Hatay'ın iskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, oy kullanacağı okula atla geldi



        İstanbul Esenyurt'ta Nazım Cihan, Osmanlı dönemi kıyafetlerini giyindi. Paşa adlı papağanı ile oy kullanmaya gitti. Zarfı sandığa 'Paşa' atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.



        Edirne'de Gökhan Çevik oy kullanacağı 75. Yıl İlkokuluna ailesi ve "Tarçın" isimli köpeği ile gitti. "Onu evde yalnız bırakamadım" dedi.
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            Haberler Yaşam Birbirinden renkli seçmenler dikkat çekti: Böyle oy 'attı'lar...
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