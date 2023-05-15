Birbirinden renkli seçmenler dikkat çekti: Böyle oy 'attı'lar...

Türkiye dün tarihi bir seçim yaşadı. Tüm dünya bile Türkiye genelindeki seçime odaklandı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık hazırlandı.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Bazı seçmenler tarzları sevimli dostları ile akıllarda kaldı. Edirne'de Kars'a kadar birbirinden renkli anlar yaşandı. Kimisi sevimli köpeğiyle, kimisi tarihi kostümüyle kimisi de papağanıyla oy kullanmaya gitti. Ortaya çıkan manzara "Demokrasi şöleni" dedirtti.