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    Görme yetisini kaybeden Huri Kaşıkçı Esmer isimli rehber köpeğiyle yol arkadaşı oldu!

    Huri Kaşıkçı, geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Esmer isimli rehber köpeğini sahiplendi. “O benim yol arkadaşım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    İki gözüm!

    Ankara'da yaşayan Huri Kaşıkçı, 7 yıl önce geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybetti. Bir yandan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışmaya devam etti. 3.5 ay önce de Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla yol arkadaşım dediği Esmer'i sahiplendi.

    Can dostu sayesinde daha bağımsız hareket edebilen, alışveriş merkezine bile gidebilen Kaşıkçı, "İnsanlarla uyum içerisinde yaşıyor. İnsanlarımız bazen korkuyorlar ama kesinlikle rehber köpeklerin ısırmadığını, havlamadığını ve panik hareketler yapmadığını söyleyebilirim. Esmer'e komut vermediğim sürece hiçbir şekilde hareket etmiyor" dedi.



    TORUN TUR
    İsviçreli Jörg-Francoise Witschi çifti, Amasya'da yaşayan kızı, damadı ve torunlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Önce uçakla soluğu İzmir'de aldı. Ardından bisikletlerine atladı! Amasya'ya kadar pedal çevirmeye başladı. Yozgat'a kadar ulaşan ikili, "Onları çok özledim. Türkiye'yi çok seviyoruz. Bizi yolda görenler mutlaka selamlıyor ve özellikle kahvaltı ve yemek konusunda ısrar ediyorlar. Kahvaltı ve yemeği çok seviyoruz. 25 Nisan'dan bu yana bisikletle yollardayız" açıklaması yaptı.



    ÖLMEK İSTEMİYORUM
    Kadına şiddet bitmek bilmedi. Son olayın adresi İstanbul Sultangazi'ydi. Derya Muslu, 4 Mayıs'ta eski eşi Muzaffer Meral'in tehditleri nedeniyle savcılığa gitti. Bu sırada, Muzaffer Meral'in saldırısına uğradı, karnına 3 kurşun isabet etti! Şans eseri hayatta kalan ve taburcu olan Muslu, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: Gece bana silahlı fotoğraf attı. Sabah işten çıktım, şikayet için savcılığa gidecektim. Karşıma çıktı, kurşun yağdırdı. Bir gün önce korkudan biber gazı almıştım. Yüzüne sıktım. Eğer sıkmasaydım yaşamayacaktım. En ağır cezayı alsın, ölmek istemiyorum.



        NE 'DİOR'SUN!
        Hollywood yıldızı Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e açtığı hakaret davasını kazandı. Kendisini "Senin bir tarzın yok, Dior seninle neden çalışsın" diyen güzel oyuncuya golü attı! Öyle ki Fransız moda devi Dior'la 20 milyon dolar değerinde yeni bir anlaşma yaptı. Oyuncunun Dior ile anlaşması, bugüne kadar erkek parfümü kampanyası için yapılmış en pahalı anlaşma olma özelliği taşıyor.



        BİR HAİN DAHA 'EKS'İLDİ
        Milli İstihbarat Teşkilatı, 2020'den bu yana PKK/PYD'nin sözde Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu Haydar Demirel'i takibe aldı. Terörist Demirel, Suriye Tel Hamis'te kıstırıldı. Yapılan operasyonla ortadan kaldırıldı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı bilinen hainin, 1997-2014 yılları arasında Türkiye'de birçok eyleme katıldığı anlaşıldı. 2010 yılında Şemdinli Derecik'te 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı mayınları döşediği anlaşıldı. 2014'te ise Suriye'ye geçtiği ortaya çıktı.



        D'EV'LETE MİNNET!
        Gaziantep Nurdağı'nda yıkılan evlerinin yerine güvenli konutları 45 gün içinde yapılarak teslim edilen vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı. Uzun süre çadırda yaşayacaklarını düşünürken kısa süre içinde evleri tamamlanan Belpınar köyü sakinleri, "Devlet ilk gün bize yiyecek, ikinci gün de çadır getirdi. 2. ayın içinde de evlerimize kavuştuk. Çamaşır mandalına varana kadar tüm eşyaları içine koyup bizi dayalı döşeli evlere yerleştirdiler. Allah razı olsun" dedi.



            KOL-KANAT OLACAKLAR
            K.maraş merkezli çifte depremde 800 çocuk ya kolunu, ya bacağını kaybetti. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, KKTC'de düzenlenen 58. Türk Pediatri Kongresi'nde depremzede çocuklar için yeni bir projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. "Amacımız çocukları fiziki ve mental açıdan sağlıklarına kavuşturmak" dedi.
            Gül KİREKLO

            A HABER MUHABİRİ VE OĞLUNA BIÇAKLI SALDIRI
            Kocaeli İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta A Haber Kocaeli muhabiri Hakan Süer, dün sabah oğlu Umut ile birlikte aracından indi. Bu sırada İsmi öğrenilemeyen bir kişi, TV 41 binasına doğru yürüyen Süer'e küfür etti. Umut Süer'in neden küfür ettiğini sorması üzerine tartışma çıktı. 3 kişi, baba ve oğluna bıçakla saldırdı. Umut Süer, karın boşluğundan yaralandı. Olayı gerçekleştiren 3 şahıs ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yapılan müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.



            GÖLETTE 'SELFIE' FACİASİ
            Afyonkarahisar Sandıklı'da Hocalar Lisesi'nde 16 kişilik öğrenci grubu piknik için Akdağ Tabiat Parkı'na gitti. Gezintiye çıkan gençlerden biri göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Suya düşen öğrenci kurtarıldı. Ancak onu kurtarmak için suya giren lise öğrencisi Halil Erkan ve Mehmet Can Küçükoğlu ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, göletten çıkarıldı.



                CANİYE İNDİRİM YOK
                Bursa'da çilingire kapısını açtırıp girdiği evde, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (21) öldürüp, annesi İfakat Evci'yi de (47) yaralayan Oktay Hürmet (24) ile arkadaşı Alican Vergül'ün (27) yargılandığı davada karar verildi. Her iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, annesini öldürmeye teşebbüs suçundan 17'şer yıl, yağma suçundan da 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.



                REDDEDİNCE KATLEDİLDİ
                Sinop Boyabat'ta, geçen yıl Nisan ayında 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Birol Çaylak (46) ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkemenin gerekçeli kararında Birol Çaylak, cinsel birliktelik istediği eski eşinin reddetmesi üzerine genç kadını 10-15 dakika boyunca pantolon kemeriyle boğarak öldürdüğü, cesedi başında sigara içtikten sonra karakola gidip suçunu itiraf ettiği kesinleşti.
                Atakan IRMAK



                185 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 184 milyon 555 bin 865 lira devretti. 5 bilenler 212 bin 308 lira, 4 bilenler 3 bin 635 lira, 3 bilenler 232 lira, 2 bilenler ise 23 lira ikramiye alacak.



                    KAÇBULAN$
                    Bir lahmacun ile bir ayrana 550 TL fiyat biçen uyanıklar, hastalara da acımadı! Bodrum ve Marmaris'teki 2 lüks otel, ambulans hizmetine bin 500 dolar (29 bin TL) fatura çıkardı! Yine Bodrum'daki ünlü bir restoran, hastaneye ulaştırdığı müşterisinden 1.200 TL ücret aldı.

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                    Haberler Yaşam Görme yetisini kaybeden Huri Kaşıkçı Esmer isimli rehber köpeğiyle yol arkadaşı oldu!
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