Görme yetisini kaybeden Huri Kaşıkçı Esmer isimli rehber köpeğiyle yol arkadaşı oldu!

Ankara'da yaşayan Huri Kaşıkçı, 7 yıl önce geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybetti. Bir yandan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışmaya devam etti. 3.5 ay önce de Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla yol arkadaşım dediği Esmer'i sahiplendi.
Can dostu sayesinde daha bağımsız hareket edebilen, alışveriş merkezine bile gidebilen Kaşıkçı, "İnsanlarla uyum içerisinde yaşıyor. İnsanlarımız bazen korkuyorlar ama kesinlikle rehber köpeklerin ısırmadığını, havlamadığını ve panik hareketler yapmadığını söyleyebilirim. Esmer'e komut vermediğim sürece hiçbir şekilde hareket etmiyor" dedi.
TORUN TUR
İsviçreli Jörg-Francoise Witschi çifti, Amasya'da yaşayan kızı, damadı ve torunlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Önce uçakla soluğu İzmir'de aldı. Ardından bisikletlerine atladı! Amasya'ya kadar pedal çevirmeye başladı. Yozgat'a kadar ulaşan ikili, "Onları çok özledim. Türkiye'yi çok seviyoruz. Bizi yolda görenler mutlaka selamlıyor ve özellikle kahvaltı ve yemek konusunda ısrar ediyorlar. Kahvaltı ve yemeği çok seviyoruz. 25 Nisan'dan bu yana bisikletle yollardayız" açıklaması yaptı.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Kadına şiddet bitmek bilmedi. Son olayın adresi İstanbul Sultangazi'ydi. Derya Muslu, 4 Mayıs'ta eski eşi Muzaffer Meral'in tehditleri nedeniyle savcılığa gitti. Bu sırada, Muzaffer Meral'in saldırısına uğradı, karnına 3 kurşun isabet etti! Şans eseri hayatta kalan ve taburcu olan Muslu, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: Gece bana silahlı fotoğraf attı. Sabah işten çıktım, şikayet için savcılığa gidecektim. Karşıma çıktı, kurşun yağdırdı. Bir gün önce korkudan biber gazı almıştım. Yüzüne sıktım. Eğer sıkmasaydım yaşamayacaktım. En ağır cezayı alsın, ölmek istemiyorum.