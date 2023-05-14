Görme yetisini kaybeden Huri Kaşıkçı Esmer isimli rehber köpeğiyle yol arkadaşı oldu!

Ankara'da yaşayan Huri Kaşıkçı, 7 yıl önce geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybetti. Bir yandan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışmaya devam etti. 3.5 ay önce de Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla yol arkadaşım dediği Esmer'i sahiplendi.

Can dostu sayesinde daha bağımsız hareket edebilen, alışveriş merkezine bile gidebilen Kaşıkçı, "İnsanlarla uyum içerisinde yaşıyor. İnsanlarımız bazen korkuyorlar ama kesinlikle rehber köpeklerin ısırmadığını, havlamadığını ve panik hareketler yapmadığını söyleyebilirim. Esmer'e komut vermediğim sürece hiçbir şekilde hareket etmiyor" dedi.