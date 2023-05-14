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    Göğsünden vurulmuş halde bulunan Zeynep Başaran'ın katil zanlısı kanlı koltuk kılıflarını değiştirirken yakalandı!

    Muğla’da göğsünden vurulmuş olarak bulunan Zeynep Başaran’ın katil zanlısı E.D.’ye İzmir’de operasyon yapıldı... E.D, kanlı koltuk kılıflarını değiştirirken yakalandı...

    Kanlı koltuk

    Milas ilçesinde 11 Mayıs'ta garsonluk yapan 36 yaşındaki Zeynep Başaran, bir hastane önünde pompalı tüfekle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Hastane önünde yerde yatan kadını gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Soruşturma kapsamında, TIR'ın içinde çıkan tartışmada kadını öldürüp, cesedi yol kenarına attığı öne sürülen E.D. (40) İzmir'de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis ekiplerince gözaltına alındı. E.D, Milas Savcılığı'na sevk edilmek üzere Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. İddiaya göre katilin ifadede suçunu itiraf etti ve pişman olduğunu söyledi.

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    Haberler Yaşam Göğsünden vurulmuş halde bulunan Zeynep Başaran'ın katil zanlısı kanlı koltuk kılıflarını değiştirirken yakalandı!
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