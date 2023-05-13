Gabonlu Dina'nın ailesi kızlarının kokusunun sindiği eşyaları koklarken gözyaşlarını tutamadı!

Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17), üniversite okumak için Karabük'e geldi. Ancak 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda sır dolu bir şekilde hayatını kaybetti.

Emniyet ve savcılık ölümü aydınlatmak için harekete geçti. Dina'nın kıyafetleri ile telefonu kriminalde incelendi. Daha önce 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar 4'üncüde hapse gönderildi.