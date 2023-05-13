Gabonlu Dina'nın ailesi kızlarının kokusunun sindiği eşyaları koklarken gözyaşlarını tutamadı!

Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17), üniversite okumak için Karabük'e geldi. Ancak 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda sır dolu bir şekilde hayatını kaybetti.
Emniyet ve savcılık ölümü aydınlatmak için harekete geçti. Dina'nın kıyafetleri ile telefonu kriminalde incelendi. Daha önce 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar 4'üncüde hapse gönderildi.
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İşte tüm bunlar devam ederken talihsiz kızın ailesi Gabon'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul'da kızlarının cansız bedenini teşhis etti. Dün de Karabük'e geçen aile önce adliyeye sonra da kızlarının eşyalarını saklayan arkadaşlarının evine gitti. Daha sonra anne Jessica Sandra Makemba Panga, baba Guy Serge Ibouanga ve yakınları, genç kızın eşyalarını inceledi. "Türk adaletine güveniyoruz. Kızımızın başına gelenleri ortaya çıkartacağına inanıyoruz" dedi.