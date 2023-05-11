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    • Yaşam
    • 12.05.2023 01:02
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    • 12.05.2023 01:02
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    Adana'da katliam gibi kaza! 13 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

    Adana'nın Pozantı ilçesinde katliam gibi kaza meydana geldi. Polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

    DHA
    Adana’da katliam gibi kaza

    Adana'nın Pozantı ilçesinde, polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

    ADANA'DA KATLİAM GİBİ KAZA I VİDEO İZLE



    Kaza, akşam saatlerinde Adana- Ankara otoyolu Akçetekir mevkisinde meydana geldi. Polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada, Akçetekir'den Pozantı istikametine seyir halinde olan iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis, 4'ü otomobil, 2'si TIR ile toplam 13 araç karıştı.



    Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.



        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana ve Pozantı'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolun kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi. Adana Valisi Süleyman Elban ve Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.



        SAĞLIK GÖREVLİLERİ YARALILARA MÜDAHALE EDERKEN AMBULANSI KAÇIRDI
        Öte yandan, bir kazazede yakını ise sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken park halinde ve çalışır durumda olan ambulansa binip, hızla aracı kaçırdı. Polisin takibi sonucu ambulansın önü kesilerek durduruldu. Şüpheli ise polis merkezine götürüldü.



        Kaza ve ambulansı kaçıran şüpheli ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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