Bin kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ta yüzlerce kişi kayboldu!

Asrın felaketi, 11 ili yıktı geçti. Hatay'daki Rönesans Rezidans da depremin boyutunu gözler önüne serdi. 250 daireli bina, saniyeler içinde tuz buz hale geldi! Depremden 17 gün sonra enkaz kaldırılsa da yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Onlardan biri de öğretmen Tuğba Koşar (36) ile çocukları Mustafa Kemal (3) ile 8 aylık Mehmet Akif'ti.
Suna Öztürk, kızı ile torunlarını bulmak için günlerce enkazda bekledi. Betonların arasından çıkan her bedende onları bulmayı umut etti. Son çare, kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının olduğu bir pankart hazırlayıp yardım istedi: Enkaz 2 gün boyunca yandı. Hep yanmış cesetler çıktı. DNA verdim ancak hiçbir bilgi yok. Bina güvenli değildi. Kolonları dökülüyordu. Yangın merdiveni bile yoktu!
İYİ Kİ 'DOG'DUN
Portekiz'de yaşayan Bobi, dünyanın en yaşlı köpeği ilan edildi. Dünyanın kayıtlara geçmiş hayattaki en yaşlı köpeği olarak Guinness Dünya Rekorları'ndan sertifikası alan köpek dün de 31 yaşına girdi. Bobi için doğum günü partisi de düzenledi. Partiye, başka ülkelerden gelecek 100'den fazla hayranı ve dostunun katılacağı belirtildi.
BÖYLESİ 'GÖR'ÜLMEDİ
Ankara'da yaşayan Aynur Terekli, 2 yıl önce rahatsızlandı. Gözündeki kaşıntı geçmeyince, soluğu hastanede kaldı. Yapılan kontrollerde, gözünde uçuk enfeksiyonuna rastlandı! Tek çare, kornea nakli olmasıydı! 2 yıl boyunca tedavi gören Terekli, kısa süre önce yapılan kornea nakliyle görmeye başladı. "Allah'ıma şükürler olsun" diye ağladı.
ZEHİR ZEMBEREK
Antalya'da Hüseyin Dalıç, geçtiğimiz yıl temmuz ayında marketten köfte aldı. Kızı Ayşe Sare Dalıç (7) rahatsızlandı! Gıda zehirlenmesi nedeniyle günlerce yoğun bakımda kaldı. Yapılan incelemede, köftenin son kullanma tarihinin 1 ay geçtiği anlaşıldı! Ailenin açtığı tazminat davası karara bağlandı. Market yalnızca 6 bin TL manevi tazminat cezası aldı.
TÜRK BULUŞMASI
Türk İngiliz Kültür Birliği'nin Londra'da düzenlediği Phoenix (Anka Kuşu) Türk Ressamları Karma Sergisi büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eşi Sevcan Ertaç, iş adamları Türk sanatçılar ve kalabalık bir davetli topluluğu sergide bir araya geldi.