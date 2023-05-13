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    Bin kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ta yüzlerce kişi kayboldu!

    Rönesans Rezidans, asrın felaketinde yerle bir oldu! Bin kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise kayboldu! 96 gündür kızını ve 2 torununu arayan Suna Öztürk’ün sözleri yüreklere dokundu: Ne olur evlatlarımı bulun! İşte sizler için derlediğimiz 13 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Asrın acısı

    Asrın felaketi, 11 ili yıktı geçti. Hatay'daki Rönesans Rezidans da depremin boyutunu gözler önüne serdi. 250 daireli bina, saniyeler içinde tuz buz hale geldi! Depremden 17 gün sonra enkaz kaldırılsa da yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Onlardan biri de öğretmen Tuğba Koşar (36) ile çocukları Mustafa Kemal (3) ile 8 aylık Mehmet Akif'ti.

    Suna Öztürk, kızı ile torunlarını bulmak için günlerce enkazda bekledi. Betonların arasından çıkan her bedende onları bulmayı umut etti. Son çare, kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının olduğu bir pankart hazırlayıp yardım istedi: Enkaz 2 gün boyunca yandı. Hep yanmış cesetler çıktı. DNA verdim ancak hiçbir bilgi yok. Bina güvenli değildi. Kolonları dökülüyordu. Yangın merdiveni bile yoktu!

    İYİ Kİ 'DOG'DUN
    Portekiz'de yaşayan Bobi, dünyanın en yaşlı köpeği ilan edildi. Dünyanın kayıtlara geçmiş hayattaki en yaşlı köpeği olarak Guinness Dünya Rekorları'ndan sertifikası alan köpek dün de 31 yaşına girdi. Bobi için doğum günü partisi de düzenledi. Partiye, başka ülkelerden gelecek 100'den fazla hayranı ve dostunun katılacağı belirtildi.



    BÖYLESİ 'GÖR'ÜLMEDİ
    Ankara'da yaşayan Aynur Terekli, 2 yıl önce rahatsızlandı. Gözündeki kaşıntı geçmeyince, soluğu hastanede kaldı. Yapılan kontrollerde, gözünde uçuk enfeksiyonuna rastlandı! Tek çare, kornea nakli olmasıydı! 2 yıl boyunca tedavi gören Terekli, kısa süre önce yapılan kornea nakliyle görmeye başladı. "Allah'ıma şükürler olsun" diye ağladı.

    ZEHİR ZEMBEREK
    Antalya'da Hüseyin Dalıç, geçtiğimiz yıl temmuz ayında marketten köfte aldı. Kızı Ayşe Sare Dalıç (7) rahatsızlandı! Gıda zehirlenmesi nedeniyle günlerce yoğun bakımda kaldı. Yapılan incelemede, köftenin son kullanma tarihinin 1 ay geçtiği anlaşıldı! Ailenin açtığı tazminat davası karara bağlandı. Market yalnızca 6 bin TL manevi tazminat cezası aldı.

    TÜRK BULUŞMASI
    Türk İngiliz Kültür Birliği'nin Londra'da düzenlediği Phoenix (Anka Kuşu) Türk Ressamları Karma Sergisi büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eşi Sevcan Ertaç, iş adamları Türk sanatçılar ve kalabalık bir davetli topluluğu sergide bir araya geldi.



        OXFORD GREVDE
        İngiltere'de geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Aralarında Oxford ve Cambridge gibi eğitim kurumlarının da yer aldığı 145 üniversitede öğretim görevlileri, ilginç bir eylem yaptı. Öğrencilerin sınav kağıtlarını okuyan ancak sonuçları sisteme girmeyenler, "Maaş artışı istiyoruz" çağrısı yaptı.



        MOLOTOFLU TEHDİT
        Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki eşi H.Ö. (40)'nün sığındığı babasının evine silahla gelerek tehditler savuran Serkan Öztürk (40), 2 molotofkokteyli kapının önüne bırakarak kaçtı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Öztürk, tutuklandıktan 5 gün sonra serbest bırakıldı. Baba Aydın Birlik, "Nasıl serbest kalır" dedi.



        KIZ KULESİ AKINI
        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyondan sonra yeniden kapılarını açan Kız Kulesi'ni ilk günde binlerce kişi ziyaret etti. Kız Kulesi için kalkan tekneleri binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yapılan ışık ve lazer gösterisiyle açılan Kız Kulesi'ni gezmek Mayıs sonuna kadar ücretsiz hale getirildi. Bunu fırsat bilen İstanbullular ve turistler tarihi Kız Kulesi'ne akın etti. Kız Kulesi için Salacak ve Galataport'tan tekneler kalktı.

            'KOCA'MAN CİNNET
            Konya'da yaşayan Mihriban Şagil (27), eşi Serhat (30) ile tartıştıktan sonra babasının evine Karaman'a döndü. Kendisini takip eden Serhat Şagil, eşini parka çağırdı. Vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Çiftin durumunun ağır olduğu belirlendi.



            'CAN'INDAN BEZDİRDİ
            Afyonkarahisar'da 25 yaşındaki Melek Can Yurdalan, yaklaşık 6 ay önce bir alışveriş merkezindeki deri mağazasında kasa sorumlusu olarak işe başladı. Yurdalan'ın birlikte çalıştığı mağaza müdürünün emekli olmasının ardından, yerine gelen kadın müdür F.Ö. "İstifa yazmanı istiyorum" diyerek mobbing uyguladı. İstifaya zorladı. Talihsiz kadın, 10 Nisan'da başlayıp, 30 Nisan'daki istifasıyla son bulan sürecin ardından müdür F.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.



            BAŞARININ ANAHTARI SİSTEM VE ÖZVERİ
            Florida Gulf Coast Üniversitesi (FGCU) mütevelli heyeti, rektörlüğe Prof. Dr. Ayşegül Timur'u getirdi. Timur, hem ABD'de bir üniversitede rektörlük yapacak ilk Türk hem de üniversitenin ilk kadın rektörü olarak tarihe geçti. Washington Times'a konuşan Timur, "16 bin öğrencisi olan üniversitemiz ülkenin en saygın kurumlarından biri. Bir Türk olarak bu göreve seçilmem sorumluluğumu daha da arttırıyor. Heyecanlıyım ve bir o kadar da öğrencilerimize daha iyi imkanlar sunabilmek için bazı günler 24 saat çalışacağım. Sistem ve özveri, başarının anahtardır" dedi.

                3 TALİHLİYE 119'AR BİN
                10 bilen 3 kişi 119'ar bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 889'ar, 8 bilenler 472'şer, 7 bilenler 90'ar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.

                1 MİLYONLUK ALTIN ÇALDI
                Elazığ'da bir kapkaççı, önceki gece sokak üzerinde 70 yaşındaki depremzede Ruhat B.'yı yerde sürükledi. 1 milyon liralık altınını çalıp izini kaybettirdi. Kalçası kılınan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.

                CANİ DAMADA MÜEBBET
                İstanbul Şişli'de Ersin Sertçelik, geçen yıl aralarında husumet bulunan kayınpederi Mahir Sertçelik'i önce aracıyla ezdi. Daha sonra pompalı tüfekle vurarak katletti. Cani damat, indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

                KINIK'TAN VEDA
                Kerem Kınık, Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Sosyal medya hesabını "Kızılay gönüllüsü" olarak değiştirdi.

                CO'BİTTİ' 19
                ABD'den Covid'le ilgili yeni karar geldi. Covid-19 acil durum uygulaması sona erdi.

                YÜZDE 100 DESTEK
                Adıyaman'da Uras Karabulut, SMA'lı dünyaya geldi. Aile, yurt dışındaki gen tedavisi için yardım kampanyası düzenledi. Türkıye'nin dört bir yanından destek verildi. Anne Melis Karabulut, "400 bin kişi 100'er TL bağışlarsa, evladım yaşar" dedi.

                YALANCI!
                Kremlin sözcüsü Peskov, CHP liderinin Rusya'ya yönelik suçlamalarına yanıt verdi: Kimseye karışmıyoruz! Bu iddiaları ileten her kimse, yalancıdır.

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