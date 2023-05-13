Bin kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ta yüzlerce kişi kayboldu!

Asrın felaketi, 11 ili yıktı geçti. Hatay'daki Rönesans Rezidans da depremin boyutunu gözler önüne serdi. 250 daireli bina, saniyeler içinde tuz buz hale geldi! Depremden 17 gün sonra enkaz kaldırılsa da yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Onlardan biri de öğretmen Tuğba Koşar (36) ile çocukları Mustafa Kemal (3) ile 8 aylık Mehmet Akif'ti.

Suna Öztürk, kızı ile torunlarını bulmak için günlerce enkazda bekledi. Betonların arasından çıkan her bedende onları bulmayı umut etti. Son çare, kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının olduğu bir pankart hazırlayıp yardım istedi: Enkaz 2 gün boyunca yandı. Hep yanmış cesetler çıktı. DNA verdim ancak hiçbir bilgi yok. Bina güvenli değildi. Kolonları dökülüyordu. Yangın merdiveni bile yoktu!

İYİ Kİ 'DOG'DUN

Portekiz'de yaşayan Bobi, dünyanın en yaşlı köpeği ilan edildi. Dünyanın kayıtlara geçmiş hayattaki en yaşlı köpeği olarak Guinness Dünya Rekorları'ndan sertifikası alan köpek dün de 31 yaşına girdi. Bobi için doğum günü partisi de düzenledi. Partiye, başka ülkelerden gelecek 100'den fazla hayranı ve dostunun katılacağı belirtildi.