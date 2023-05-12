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    İstanbul'da kan donduran cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti

    Şener Barut, boşanma aşamasındaki eşi Sultan Barut’u bıçakla katletti. "AVM'den çocuklarıma oyuncak, eşime ise tehdit etmek için bıçak aldı. Olay aniden gelişti" diyerek beraatini istedi.

    Çocuklara oyuncak eşe bıçak!

    İstanbul Kağıthane'de Şener Barut, 5 ay önce boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kurtarılamadı. Katil zanlısı, polis ekiplerine teslim oldu. Hazırlanan iddianamede şüpheli Şener Barut'un "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan duruşmada katil zanlısı, skandal ifadeler kullandı. Savunmasında "Eşimle buluşmadan önce bir alışveriş merkezinden çocuklarıma oyuncak ve eşimi tehdit etmek amaçlı bir bıçak almıştım. Olay aniden gelişti" diyerek beraatini istedi. Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç, "Geçinemiyordu benim kızım, boşanmaktı amacı. Böyle mi olması lazımdı, öldürmesi mi lazımdı kızımı?" dedi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da kan donduran cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
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