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    37 yıl önce terziliğe başlayan Desmond Merrion'un kişiye özel takım elbiseleri cep yaktı!

    Desmond Merrion, 37 yıl önce terziliğe başladı. Kişiye özel takım elbiseler yaptı. Ömür boyu garanti verdiği elbiselerin değeri cep yaktı: 80 bin dolar! İşte sizler için derlediğimiz 12 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Suit game

    Herkes, terzilik mesleği tarih oldu dedi! İngiliz Desmond Merrion ise yeteneğini iğne ve iplikle birleştirdi! 37 yıl önce henüz küçük bir çocukken başladığı meslekte hızla ilerledi. Merkezi Londra'da olan markasıyla en iyi ısmarlama takım elbiseleri dikti.

    Ömür boyu garanti verdiği takımlarına paha biçilemedi! Öyle ki 200 saatte dikilen takım elbisenin değeri 80 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 600 bin TL'ydi! 60 farklı ülkeden müşterisi olduğunu söyleyen Merrion, "Dünyanın en pahalı kumaşı kullanılırken, ip kesinlikle tercih edilmiyor. Nedeni ise ipin elbisenin kalitesini azaltması. Takım elbiselerde at kılı iplik kullanıyorum. Yılda 100 takım elbise üretebiliyoruz. Ancak elbiseler ömür boyu garantili. Takım elbisenin ağırlığı ise 700 gram civarında" dedi.

    NOBEL ÖDÜLLÜ
    Ticaret Bakanlığı, Ankara'da 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası' düzenlendi. 10 ülkenin katıldığı şampiyonada Türkiye'yi 'Nobel' temsil etti. Tüm köpekler kutu, oda, araç araması ve itaat etaplarında yetenek gösterdi. Nobel, tüm puanları toplayıp birinciliğe yükseldi. Onu Macaristan ikincilikle, Moldova ise üçüncülükle takip etti.



    DOKTOR BU NE!
    İstanbul'da 21 yaşındaki A.A. varikosel rahatsızlığı nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor C.M'nin kapısını çaldı. Muayene sonrası ameliyat olması kararlaştırıldı. Ancak Dr. C.M.'nin "10 bin lira masrafı var, ben yaparsam 5 bin lira ücret alırım" demesi üzerine şoka uğradı! Soluğu savcılıkta aldı. Şikayeti üzerine gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



    TIPA 'TIP' MUCİZE
    ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Gladys McGarey, 102. yaşını kutladı. 60 yılı aşkın süredir tutkuyla yaptığı doktorluğu ise hala bırakmadı. Yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı! Uzun yaşamının sırrını ise şöyle anlattı: Her gün 4 bine yakın adım atmaya gayret ediyorum. Bisiklete biniyorum. Örgü örüyor, sesli kitaplar dinliyorum. Bir amacım var bu da beni hayatta tutuyor. Canım ne yemek isterse onu yiyorum. Güne çok erken başlıyorum ve mutlaka sabah namazı kılıyorum.



        KRALİYET'TEN HAYIRLI SATIŞ
        İngiltere Prensesi Diana'nın, 178 pırlantadan yapılan 51 karatlık kolyesi ise küpeleri, önümüzdeki ay New York'ta düzenlenecek müzayedede satışa çıkarılacak. Takma adı 'Kuğu Gölü Suiti' olan 'fine jewelry' setin, 5 ila 15 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Elde edilecek gelirin, hayır kurumuna bağışlanacağı belirtiliyor...



        KIZ KULESİ ZİYARETE HAZIR
        İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Dün akşam 21.00'de gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerinin ardından açıldı. Bugünden itibaren de mayıs ayının sonuna kadar vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edileceği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kız Kulesi, iki yıllık bir restorasyon sürecinden aslına özgün haline getirildi. Vatandaşlarımızın rahat laşabilmesi seyredebilmesi için Mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptık. Motor da ücretsiz olacak" dedi.



        BİR KİŞİYE 26 MİLYON
        6 bilen bir kişi, 26 milyon 632 bin lira kazandı. 5 bilenler 49 bin 903'er, 4 bilenler bin 26'şar, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

        ZİNCİRLEME FACİA 7 ÖLÜ, 7 YARALI
        Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

        KUMAR BORCU KATLİAMI
        İzmir'in Menderes ilçesinde kahvehanede iki grup arasında kumar borcu nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kan gölüne dönen kahvehanede Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        HİÇ 'İYİ' DEĞİL
        Manisa'da evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne (45), 2.5 yıl önce rahatsız ettiği 2 çocuk annesi Canan Çeviren'i (42) kadının çalıştığı gayrimenkul ofisinde tek kurşunla hayattan kopardı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, müebbet hapis cezası kararını bozdu. Gerekçe olarak da sanığın olay yerini terk etmemesi, telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, sabıkasız geçmişi, olumlu davranışları nedeniyle 'iyi hal indirimi' yapılmaması gösterildi.

        YILAN SONU OLDU
        Mersin Tarsus'ta yaşayan 2 çocuk babası Talip Uyar (54), kayısı toplamak için bahçeye gitti. Karşısına yılan çıkınca panikledi. Hayvan Uyar'ı ısırdı. Yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye götürülen talihsiz adam, hayatını kaybetti.

        GURBETTE DEHŞET
        Almanya Sindelfingen'deki Mercedes firmasına ait fabrikada 53 yaşındaki bir Türk işçi, silahlı saldırı düzenledi. Daha önce tartıştığı Özkan K. ve Ayhan B. hayatını kaybetti. Saldırganı gözaltına alındı.

        AÇLIKTAN ÖLMÜŞ
        Kastamonu'da kent merkezindeki bir evde 5 aylık Esmanur, ölü bulundu. Gözaltına alınan anne Y.G. ile erkek arkadaşı C.H, tutuklandı. Minik bebeğin ilk belirlemelere göre yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        26 DURAKTA FREN ÇALIŞTI
        Trabzon'da bir hafta önce yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrilen midibüsteki 5 kişi, yaşamını yitirdi. 38 kişi de yaralandı. Frenlerin tutmadığı iddiaları üzerine 2 müfettiş görevlendirildi. Fren aksamının 26 durak boyunca çalıştığı tespit edildi. Virajda imdat fren sisteminin sürücü tarafından devreye alınmadığı ortaya çıktı.

        İN'KİLL'İZ
        Ayşe Rhiannon Vural, başından vurulmuş halde can verdi. 'İntihar' dendi. Ancak 3 yıl sonra takipsizlik kararı verildi. İngiliz anne Tracie Brookes, "Kızım öldürüldü" dedi: İntihar notunu göremedim ve özel eşyalarını alamadım.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Yaşam 37 yıl önce terziliğe başlayan Desmond Merrion'un kişiye özel takım elbiseleri cep yaktı!
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