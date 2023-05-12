37 yıl önce terziliğe başlayan Desmond Merrion'un kişiye özel takım elbiseleri cep yaktı!

Herkes, terzilik mesleği tarih oldu dedi! İngiliz Desmond Merrion ise yeteneğini iğne ve iplikle birleştirdi! 37 yıl önce henüz küçük bir çocukken başladığı meslekte hızla ilerledi. Merkezi Londra'da olan markasıyla en iyi ısmarlama takım elbiseleri dikti.

Ömür boyu garanti verdiği takımlarına paha biçilemedi! Öyle ki 200 saatte dikilen takım elbisenin değeri 80 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 600 bin TL'ydi! 60 farklı ülkeden müşterisi olduğunu söyleyen Merrion, "Dünyanın en pahalı kumaşı kullanılırken, ip kesinlikle tercih edilmiyor. Nedeni ise ipin elbisenin kalitesini azaltması. Takım elbiselerde at kılı iplik kullanıyorum. Yılda 100 takım elbise üretebiliyoruz. Ancak elbiseler ömür boyu garantili. Takım elbisenin ağırlığı ise 700 gram civarında" dedi.

NOBEL ÖDÜLLÜ

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası' düzenlendi. 10 ülkenin katıldığı şampiyonada Türkiye'yi 'Nobel' temsil etti. Tüm köpekler kutu, oda, araç araması ve itaat etaplarında yetenek gösterdi. Nobel, tüm puanları toplayıp birinciliğe yükseldi. Onu Macaristan ikincilikle, Moldova ise üçüncülükle takip etti.