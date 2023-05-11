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    Sulama 'kan'alı can aldı: Kanala düşen 2 çocuk hayatını kaybetti!

    Sulama kanalına düşen Mehmet Fırat Tunç ve Ahmet Serhat Kurt, 2 gün arayla ölü bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mayıs tarihli yaşam haberleri...

    Sulama KANALI

    Şanlıurfa'da geçen cuma lise öğrencileri Ahmet Serhat Kurt (14) ile Mehmet Fırat Tunç (14), okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Aileleri, polise haber verdi.

    Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kayıp öğrencilerin okulda başka bir arkadaşlarıyla görüldüğünü belirledi. Kanala düştüklerini tespit eden ekipler, kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler, çalışma başlattı. 3 gün önce Ahmet Serhat Kurt, ölü bulundu. Dün sabah da Mehmet Fırat Tunç'un cansız bedenine ulaştı.



    'EV'VAH!
    İstanbul'da V.D. ev kadınlarını fena halde dolandırdı. Bağcılar'da telefonla iki ev hanımını aradı. Kendisini savcı olarak tanıtıp kandırdı. 2 milyon liralık ziynet eşyasını kaptıran P.B (37) dolandırıldığını anladı. Polisi aradı. Polisin incelemesinde kamera görüntülerinden şüphelinin kimliği saptandı. Esenler'de saklandığı adreste gözaltına alınan şüpheli V.D'nin üst aramasında 250 bin liralık ziynet eşyası çıktı. Bu ziynet eşyalarının bir süre önce aynı yöntemle dolandırılan ev hanımı S.E'ye (66) ait olduğu anlaşıldı. 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. (YUNUS EMRE KAVAK)



        SARI ALARM
        Sadece afyonkarahisar'da yetişen Eber Sarısı açtı. Adını Eber Gölü'nden alan çiçek, herkesi kendine hayran bıraktı. Hem rengiyle hem de kokusuyla hafızalara kazındı. Ancak uzmanlar uyardı: Elinizi sürmeyin çünkü koparmanın cezası 244 bin 315 lira TL!



        2 ANNE 1 BEBEK!
        İngiltere'nin "ilk üç ebeveynli bebek"le şoka uğradı. İki anneden alınan yumurta ile döllenen embriyoya, Mitokondriyal donasyon tedavisi (MDT) uygulandı. Bu uygulama ile büyüme geriliği, kas zayıflığı, öğrenme güçlüğü ve erken ölüme neden olabilen pek çok hastalığın genleri ortadan kaldırıldı. Uzmanlar bu durumun tarihi bir adım olduğunu açıkladı ancak karşı cıkanlar da vardı. Hem hukuki hem de etik sonuçları olabileceği vurgulandı.



        İYİLİK HARE'KEDİ'
        Hatay'da yaşayan 70 yaşındaki Fadime Bastık, 17 yıl önce bir lokantada bulaşıkçılık yapmaya başladı. Bu sırada peşine bir kedi takıldı. Bu kediye yemek ve su vermeye başladı. Gün geçtikçe baktığı kedilerin sayısı arttı. Hayvanseverlerin de desteğiyle sahilde 100 sahipsiz kedinin bakımını üstlenen Bastık'ı deprem de yıldırmadı. Fadime teyze "Deprem gecesi bile ilk kedilerime koştum. Kediler bana huzur veriyor" diyerek mutluluğunu anlattı.


            182 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 181 milyon 968 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 395 bin 673'er, 4 bilenler 3 bin 680'er, 3 bilenler 237'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.

            1.9 MİLYON DEVRETTİ
            5+1 Bilen çıkmayınca bir milyon 893 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 622'şer, 4+1 bilenler 923'er, 4 bilenler 78'er, 3+1 bilenler 48'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.



            ÇOCUK KATİLİ
            Mersin'de kapıcı H.C'nin, çalıştığı sitedeki kuyumcu aileyi gözüne kestirdi. 12 yaşındaki çocuklarını kaçırıp 400 bin euro fidye istedi. Ama aile, polise gitti. Parayı alamayan kapıcı da yakalanacağını anlayınca çocuğu boğarak katletti. Talihsiz yavru mezarda, cani adam hapiste...



                MİT'TEN BAHAR TEMİZLİĞİ
                Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı. Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.



                İLK OYLAR GELDİ
                YSK, yurt dışında toplam 1 milyon 817 bin 10 kişinin oy kullandığını açıkladı. Bu sayının, yüzde 53 katılım ile bir ilk olduğu anlaşıldı. Oylar, sandık komisyonu üyelerinin ve müşahitlerin önünde torbalara konup kapatıldı. Mühürlenen çuvallar ise diplomatik kuryeler eşlinde Türkiye'ye yollandı. Kuryeler, torbaları yanından ayırmadı. Uçakta bile oy torbalarına koltuk alındı.



                ONUR DUYDUK
                İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Onur Cavit Biriz, Fransa'da düzenlenen Hyeres Madalya Yarışları'nda ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Farklı ülkelerden 21 sporcunun yer aldığı 'IQ Foil' kategorisinde yarışan Biriz, uluslararası alanda madalyaları bulunan birçok iddialı rakibini geride bıraktı. Biriz, " Ülkemi uluslararası alanda daha çok temsil edip madalya sayımı artırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

                TAHLİYE KARARI DURDURULDU
                İstanbul Avcılar'daki 4 katlı binanın dış cephesinden 2 hafta önce düşen beton parçası Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet ederek ölümüne yol açtı. 37 yıllık binanın tahliyesi için bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

                DEĞİRMEN TAŞI SONU OLDU
                Adana Kozan'da değirmencilik yapan Nuran İl (59), temizlik amacıyla taşları çalıştırdı. Ancak bir anda değirmen taşlarının üzerine dengesini kaybedip düştü. İki taştan birine kafasını vuran İl, dönen diğer taşın altında kaldı. Hastanede hayatını kaybetti.

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