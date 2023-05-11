Sulama 'kan'alı can aldı: Kanala düşen 2 çocuk hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da geçen cuma lise öğrencileri Ahmet Serhat Kurt (14) ile Mehmet Fırat Tunç (14), okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Aileleri, polise haber verdi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kayıp öğrencilerin okulda başka bir arkadaşlarıyla görüldüğünü belirledi. Kanala düştüklerini tespit eden ekipler, kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler, çalışma başlattı. 3 gün önce Ahmet Serhat Kurt, ölü bulundu. Dün sabah da Mehmet Fırat Tunç'un cansız bedenine ulaştı.
'EV'VAH!
İstanbul'da V.D. ev kadınlarını fena halde dolandırdı. Bağcılar'da telefonla iki ev hanımını aradı. Kendisini savcı olarak tanıtıp kandırdı. 2 milyon liralık ziynet eşyasını kaptıran P.B (37) dolandırıldığını anladı. Polisi aradı. Polisin incelemesinde kamera görüntülerinden şüphelinin kimliği saptandı. Esenler'de saklandığı adreste gözaltına alınan şüpheli V.D'nin üst aramasında 250 bin liralık ziynet eşyası çıktı. Bu ziynet eşyalarının bir süre önce aynı yöntemle dolandırılan ev hanımı S.E'ye (66) ait olduğu anlaşıldı. 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. (YUNUS EMRE KAVAK)