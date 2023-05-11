Sulama 'kan'alı can aldı: Kanala düşen 2 çocuk hayatını kaybetti!





2 ANNE 1 BEBEK!

İngiltere'nin "ilk üç ebeveynli bebek"le şoka uğradı. İki anneden alınan yumurta ile döllenen embriyoya, Mitokondriyal donasyon tedavisi (MDT) uygulandı. Bu uygulama ile büyüme geriliği, kas zayıflığı, öğrenme güçlüğü ve erken ölüme neden olabilen pek çok hastalığın genleri ortadan kaldırıldı. Uzmanlar bu durumun tarihi bir adım olduğunu açıkladı ancak karşı cıkanlar da vardı. Hem hukuki hem de etik sonuçları olabileceği vurgulandı.