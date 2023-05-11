Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? MUHARREM İNCE ÇEKİLDİ! OY PUSULALARI ne yapılacak? Yurt dışı oyları iptal mi?

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00'de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.
MUHARREM İNCE OYLARI NE OLACAK?
Yurt dışında yapılan oylama sonrası Muharrem İnce'nin oyları geçersiz sayılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili YSK'dan kesin bilgi gelmedi. Ayrıntılar geldiğinde haberimizde yer alacak.