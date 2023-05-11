Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.05.2023 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2023 14:34
    ABONE OL

    Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? MUHARREM İNCE ÇEKİLDİ! OY PUSULALARI ne yapılacak? Yurt dışı oyları iptal mi?

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin akla gelen ilk soru oy pusulaları ne olacak oldu. Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye geldi. Peki, Muharrem İnce tercihli oylar ne olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Muharrem İnce’ye basılan oylar ne olacak?

    Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

    Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00'de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

    MUHARREM İNCE OYLARI NE OLACAK?

    Yurt dışında yapılan oylama sonrası Muharrem İnce'nin oyları geçersiz sayılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili YSK'dan kesin bilgi gelmedi. Ayrıntılar geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Yaşam Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? MUHARREM İNCE ÇEKİLDİ! OY PUSULALARI ne yapılacak? Yurt dışı oyları iptal mi?
        loading
        SON DAKİKA