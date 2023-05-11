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    Cinayet 'bağ'çesi: Gelecek Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısını sevgilisi bağ evinde katletti!

    Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olan Emine Ercandoğdu, korkunç bir cinayete kurban gitti. Sevgilisi Tuncay Gülenç tarafından bağevinde katledildi. Katil, oğlunun mezarında yaşamına son verdi.

    Yunus Emre Kavak
    Takvim
    Cinayet ’bağ’çesi

    Kan donduran olay, önceki gece saatlerinde Sakarya Hendek'in Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'yu, kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak katletti.

    Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart'ta ölen oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başatırken Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu'nun adliyelerde tercümanlık yaptığı öğrenildi.

        Bu arada Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı belirlendi. Söz konusu paylaşımda, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek" diye yazdığı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Cinayet 'bağ'çesi: Gelecek Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısını sevgilisi bağ evinde katletti!
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