Cinayet 'bağ'çesi: Gelecek Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısını sevgilisi bağ evinde katletti!

Bu arada Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı belirlendi. Söz konusu paylaşımda, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek" diye yazdığı öğrenildi.

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