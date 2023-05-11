Cinayet 'bağ'çesi: Gelecek Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısını sevgilisi bağ evinde katletti!

Kan donduran olay, önceki gece saatlerinde Sakarya Hendek'in Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'yu, kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak katletti.
Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart'ta ölen oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başatırken Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu'nun adliyelerde tercümanlık yaptığı öğrenildi.