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    Baba yüreği: Kızı için alevlerin içine girdi ancak yeterli olmadı!

    Balıkesir’de Mustafa Özdemir, evlerinde çıkan yangında eşini kurtarmayı başardı. İçerideki kızı için tekrar alevlerin içine daldı. Ancak kızıyla birlikte kurtarılamadı.

    Baba yüreği

    Yürekleri yakan yangın Havran'da yaşandı. Hamambaşı Meydanı'ndaki 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde önceki gece ısınmak için açık bırakılan elektrikli aletin kontağından yangın çıktı. Özdemir ailesinin 3 ferdinin yaşadığı ev kısa sürede duman içinde kaldı.

    Yangını fark eden baba Mustafa Özdemir (61), hızlı bir şekilde eşi Nurten Özdemir (57) ile birlikte yanan evden çıkmayı başardı. Kızının kurtarmak için tekrar yanan eve giren Mustafa Özdemir ve yangından çıkamayan kızı Sude Nur Özdemir'den (16) bir süre haber alınamadı.

    EŞİ YARALANDI
    Yanan eve giren ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, baba kızın cansız bedenlerine ulaştı. Yangında dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir ise hastanede tedavi altına alındı.

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    Haberler Yaşam Baba yüreği: Kızı için alevlerin içine girdi ancak yeterli olmadı!
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