Baba yüreği: Kızı için alevlerin içine girdi ancak yeterli olmadı!

Yangını fark eden baba Mustafa Özdemir (61), hızlı bir şekilde eşi Nurten Özdemir (57) ile birlikte yanan evden çıkmayı başardı. Kızının kurtarmak için tekrar yanan eve giren Mustafa Özdemir ve yangından çıkamayan kızı Sude Nur Özdemir'den (16) bir süre haber alınamadı.