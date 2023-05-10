Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ‘Seçil’miş mağdurlar: Bankacıdan 80 milyon dolarlık dev vurgun!

    Bankacı Seçil Erzan, piyasayı 80 milyon dolandırdı. Mağdurlar arasında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimler vardı. Şimdi de ünlü doktor Evrim Pınar Güzel ile babasını toplam 11 milyon 400 bin TL çarptığı ortaya çıktı...

    Takvim
    ‘Seçil’miş mağdurlar!

    İstanbul'da bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimlerini hedef aldı.

    'Özel kapalı fon sistemi' iddiasıyla 80 milyon dolar (1.6 milyar TL) dolandırdı. Şikayet üzerine, İstanbul Savcılığı soruşturma başlattı.

    Soruşturma sürerken yeni kurbanlar ortaya çıktı. Ünlü dermatolog Evrim Pınar Güzel ve babası Burhan Taşpolat'ı da Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

        Güzel'in 400 bin lira babasının ise 11 milyon lira dolandırıldığı anlaşıldı. 9 yıl boyunca yatırdığı 400 bin liranın akıbetini sormayan ve şikayetçi olan Güzel, geçtiğimiz aralık ayında parasını sorduğunda, Erzan tarafından kendisine, "Paran 94 milyon lira oldu" cevabını aldığını açıkladı. Yetkililer soruşturmanın genişleyerek sürdüğünü vurguladı. (DENİZ YUSUFOĞLU)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Togg Araç Finansmanı
        Haberler Yaşam ‘Seçil’miş mağdurlar: Bankacıdan 80 milyon dolarlık dev vurgun!
            loading
            SON DAKİKA