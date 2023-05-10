‘Seçil’miş mağdurlar: Bankacıdan 80 milyon dolarlık dev vurgun!

İstanbul'da bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimlerini hedef aldı.
'Özel kapalı fon sistemi' iddiasıyla 80 milyon dolar (1.6 milyar TL) dolandırdı. Şikayet üzerine, İstanbul Savcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma sürerken yeni kurbanlar ortaya çıktı. Ünlü dermatolog Evrim Pınar Güzel ve babası Burhan Taşpolat'ı da Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.