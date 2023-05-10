‘Seçil’miş mağdurlar: Bankacıdan 80 milyon dolarlık dev vurgun!

Güzel'in 400 bin lira babasının ise 11 milyon lira dolandırıldığı anlaşıldı. 9 yıl boyunca yatırdığı 400 bin liranın akıbetini sormayan ve şikayetçi olan Güzel, geçtiğimiz aralık ayında parasını sorduğunda, Erzan tarafından kendisine, "Paran 94 milyon lira oldu" cevabını aldığını açıkladı. Yetkililer soruşturmanın genişleyerek sürdüğünü vurguladı. (DENİZ YUSUFOĞLU)

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