Miras yeğen: 13 yıl süren miras kavgasında sona gelindi!

İş adamın miras kavgasında sona gelindi. En büyük pay, eşine verildi. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Şakir Eczacıbaşı, 2010'da hayatını kaybetti. Sulh Hukuk Mahkemesi, işadamının mirasını ilan etti. Ancak eşi Saniha Sebla Eczacıbaşı tüm mirasın kendisine kalması söyledi.
Buna yeğenler itiraz etti! Şakir Eczacıbaşı'na ait banka hesapları, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan daireler, bankaların özel kasalarında bulunan kıymetli eşyalar için miras kavgası patlak verdi! Yıllar boyu süren mücadelede sona gelindi.
Tüm miras, 120 pay olarak değerlendirildi. Yarısı, eşine verildi. Kalan yarısı ise ailenin kalanına şu şekilde pay edildi: 6 Pay Rahmi Faruk Eczacıbaşı, 6 pay Ferit Bülent Eczacıbaşı, 12 pay Nükhet Eczacıbaşı, 6 pay Aliye Füsun Güran, 4 pay Deniz Alatlı, 4 pay Refika Başkır, 4 pay Saffet Pınar Eczacıbaşı, 12 pay Saime Filiz Sarper, 3 pay Engin Egemen, 3 pay Melih Egemen...