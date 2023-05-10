Miras yeğen: 13 yıl süren miras kavgasında sona gelindi!

Buna yeğenler itiraz etti! Şakir Eczacıbaşı'na ait banka hesapları, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan daireler, bankaların özel kasalarında bulunan kıymetli eşyalar için miras kavgası patlak verdi! Yıllar boyu süren mücadelede sona gelindi.