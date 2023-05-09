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    Kanseri atlatan gençlerin başarısı öğretmenleri tarafından takdirle karşılandı!

    Belinay Uyanık ile Enes Bulut, küçük yaşta lösemiye yakalandı. Atlattı. Rakamlarla hayata sarıldı. Ulusal matematik ve fen bilimleri yarışmasında finale kaldı.

    Yaşam sayısı

    İki çocuk... Küçücük bedenlerine büyük bir yaşam savaşı sığdırdı. Kanseri atlattı. Matematikle hayata sarıldı. 5'inci sınıf öğrencisi Belinay Uyanık, 1'inci sınıfa devam ederken göz arkasında bir tümör çıktı. Tedavisi boyunca okuluna adım atamadı. Tümör nedeniyle bir gözü kapandı. Yaklaşık 3 yıl süren tedaviyle hastalığı atlattı. 7'nci sınıf öğrencisi Enes Bulut ise 3 yaşında lösemiye yakalandı.



    Enes, 4 yıl süren zorlu bir tedavi süreciyle hastalığı yenmeyi başardı. Belinay ve Enes, hastalık geçmişi bulunmayan Kayra Tuna Kaya (12) ile büyük bir başarıya imza attı. 3 öğrenci Tales Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Yarışması'nda, LÖSEV Eğitim Kurumları adına yarıştı. Fnale kaldı. 3 öğrenci, 20- 21 Mayıs tarihlerinde Aydın'da yapılacak finale hazırlanıyor. Matematik öğretmeni Özlem Kılıç öğrencileriyle gururlandı:

    Çocuklar yıllarca akademik eğitimden uzak kaldı. Dolayısıyla böyle bir yarışmada kendimizi göstermek istedik. Çünkü bu çocuklar böyle bir hastalığı yendiler; çok savaşçı, mücadeleci çocuklar.

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    Haberler Yaşam Kanseri atlatan gençlerin başarısı öğretmenleri tarafından takdirle karşılandı!
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