Türk kadını destan yazdı! Prof. Dr. Ayşegül Timur ABD'deki üniversitenin ilk kadın rektörü olmayı başardı

Türk kadını destan yazdı! ABD'deki üniversitenin ilk kadın rektörü olmayı başardı. Prof. Dr. Ayşegül Timur, İstanbul Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra ABD'ye taşındı. Burada, Florida Gulf Coast Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Önceki gün yapılan seçimlerde 6'ya karşı 7 oyla üniversiteye rektör olarak atandı.





ÖVGÜ DOLU SÖZLER...

Böylece hem ABD'de bir üniversitede rektörlük yapacak ilk Türk hem de üniversitenin ilk kadın rektörü olarak tarih yazdı! Mütevelli Heyeti Başkanı Peter Sulick, "Dr. Timur zeki, çalışkan, kararlı ve kesinlikle oldukça çekici liderlik özelliklerine sahip" ifadesini kullandı. Büyük mutluluk yaşayan Prof. Dr. Ayşegül Timur, "Bu büyük kuruma liderlik etmekten ne kadar onur duyduğumu söyleyecek kadar sözüm yok. Bu, kendi ailem, çocuklarım ve kocamdan sonra hayatımın en büyük başarısı" açıklaması yaptı.