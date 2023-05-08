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    Türk kadını destan yazdı! Prof. Dr. Ayşegül Timur ABD'deki üniversitenin ilk kadın rektörü olmayı başardı

    Prof. Dr. Ayşegül Timur, 25 yıl önce işletme eğitimini tamamladı. ABD’ye taşındı. Her daim zeki ve çalışkandı. Önceki gün de bir ilke imza attı. Florida Gulf Coast Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. ‘Üniversitenin ilk kadın rektörü olarak’ tarih yazdı.

    Akade’miss’yen!

    Türk kadını destan yazdı! ABD'deki üniversitenin ilk kadın rektörü olmayı başardı. Prof. Dr. Ayşegül Timur, İstanbul Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra ABD'ye taşındı. Burada, Florida Gulf Coast Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Önceki gün yapılan seçimlerde 6'ya karşı 7 oyla üniversiteye rektör olarak atandı.



    ÖVGÜ DOLU SÖZLER...
    Böylece hem ABD'de bir üniversitede rektörlük yapacak ilk Türk hem de üniversitenin ilk kadın rektörü olarak tarih yazdı! Mütevelli Heyeti Başkanı Peter Sulick, "Dr. Timur zeki, çalışkan, kararlı ve kesinlikle oldukça çekici liderlik özelliklerine sahip" ifadesini kullandı. Büyük mutluluk yaşayan Prof. Dr. Ayşegül Timur, "Bu büyük kuruma liderlik etmekten ne kadar onur duyduğumu söyleyecek kadar sözüm yok. Bu, kendi ailem, çocuklarım ve kocamdan sonra hayatımın en büyük başarısı" açıklaması yaptı.



    KRİTİK GÖREVDE
    Prof. Dr. Ayşegül Timur FGCU'da Strateji ve Program İnovasyonu'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor. Üniversitenin ABD Ticaret Bakanlığı - Ekonomik Kalkınma İdaresi aracılığıyla 22,9 milyon dolarlık bir hibe almasına öncülük ettiği biliniyor.

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    Haberler Yaşam Türk kadını destan yazdı! Prof. Dr. Ayşegül Timur ABD'deki üniversitenin ilk kadın rektörü olmayı başardı
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