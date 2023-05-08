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    Uyuşturucu çetesiyle işbirliği yapan doktor kırmızı reçeteli ilaç sattı!

    Kırmızı reçeteli ilaç satan doktor uyuşturucu çetesiyle işbirliği yaptı. Ardından ekipler tarafından takip edildi. 600 kişilik suç örgütü çökertildi. 21 ton uyuşturucu ele geçirildi.

    Doktor bu ne!

    Ankara'da geçen yıl görevli bir doktor hakkında, "uyuşturucu etkisi bulunan ilaçların satışını yaptığına" ilişkin ihbar üzerine dinleme işlemi başlatıldı. Doktorun madde bağımlısı olduğu, yeşil ve kırmızı reçeteyle temin edilen ve uyarıcı etkisi bulunan ilaçlara para karşılığında reçete yazarak satışını yaptığı, aynı zamanda bu ilaçları kullandığı anlaşıldı.

    Doktorun TAPE kayıtlarından hareketle, 598 kişilik uyuşturucu ağına ulaşıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında dikkat çeken işlemler saptandı. Birçoğu yabancı olan şüphelilerin, yakalanmamak için yabancı numaralar kullandıkları, uyuşturucudan elde edilen paraları da paravan hesaplara aktardıkları ortaya çıktı. Düğmeye basan polis, 600 kişilik suç örğütünü yakaladı. Tepe yöneticilerden 30 şüphelinin kripto hesapları dahil 662 milyon TL'lik suç geliri ellerinden alındı. 5 yıllık süreçte yapılan operasyonlarda toplamda 21 ton uyuşturucu madde ele yakalandı.

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    Haberler Yaşam Uyuşturucu çetesiyle işbirliği yapan doktor kırmızı reçeteli ilaç sattı!
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