Oğulları gelişim geriliği yaşayan aile soluğu Türkiye'de aldı!





BU KADAR DA OLMAZ 'YAĞ'

Adana merkezli 9 ilde, ayçiçek yağı satışı vaadiyle Fransa ve Arap ülkelerindeki iş insanlarını 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Sait Yusufoğlu ve oğlu Mehmet Yusufoğlu'nun da aralarında bulunduğu adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.