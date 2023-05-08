Oğulları gelişim geriliği yaşayan aile soluğu Türkiye'de aldı!

Fransa'da yaşayan Cengiz ve Zeynep Georgiev, 3 yıl önce oğulları Berkay'ı kucağına aldı. Ancak göz kontağı kurmayan çocukta gelişim geriliği olduğu anlaşıldı. Fransa'daki eğitimin yetersiz kalması nedeniyle Georgiev çifti, Türkiye'ye gitme karar aldı. 2 bin 353 kilometre yol kat ederek soluğu Kocaeli'ndeki özel eğitim merkezinde aldı. Ve Berkay, 1 hafta gibi kısa sürede anne ve baba demeye başladı! Baba Cengiz Georgiev, "Oğlum artık benimle oyun oynamak istiyor. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum" ifadesini kullandı.
'İKİZ'İ DE BAŞARDI
Aksaray'da yaşayan Veli-Handan Koca çifti, ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak gebeliğin 20'nci haftasında bebeklerden birinin az, diğerinin ise çok geliştiğini belirlendi! Bunun üzerine Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anne karnındaki bebekler ameliyat edildi. 16 hafta sonra da doğum gerçekleşti. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Koca, "Çocuklarımın ölüm riski vardı. Ameliyatın ardından bebeklerimin beslenmesi normale döndü. Bu gerçekten bir mucize" dedi.
UZAY LİSESİ AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı ortak çalışma yaptı. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık lisesi Ankara'da açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Müfredat, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ tarafından hazırlandı. Yüzde 1'lik öğrenci grubunu hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
BURCU ŞEN