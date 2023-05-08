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    Oğulları gelişim geriliği yaşayan aile soluğu Türkiye'de aldı!

    Gurbetçi Cengiz ve Zeynep Georgiev’in oğulları Berkay, gelişim geriliği yaşadı. Çaresiz kalan aile, soluğu Türkiye’de aldı. 1 hafta gibi kısa süre evlatlarından duydukları ilk anne ve baba kelimesiyle gözyaşlarını tutamadı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    En baba mutluluk

    Fransa'da yaşayan Cengiz ve Zeynep Georgiev, 3 yıl önce oğulları Berkay'ı kucağına aldı. Ancak göz kontağı kurmayan çocukta gelişim geriliği olduğu anlaşıldı. Fransa'daki eğitimin yetersiz kalması nedeniyle Georgiev çifti, Türkiye'ye gitme karar aldı. 2 bin 353 kilometre yol kat ederek soluğu Kocaeli'ndeki özel eğitim merkezinde aldı. Ve Berkay, 1 hafta gibi kısa sürede anne ve baba demeye başladı! Baba Cengiz Georgiev, "Oğlum artık benimle oyun oynamak istiyor. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum" ifadesini kullandı.



    'İKİZ'İ DE BAŞARDI
    Aksaray'da yaşayan Veli-Handan Koca çifti, ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak gebeliğin 20'nci haftasında bebeklerden birinin az, diğerinin ise çok geliştiğini belirlendi! Bunun üzerine Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anne karnındaki bebekler ameliyat edildi. 16 hafta sonra da doğum gerçekleşti. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Koca, "Çocuklarımın ölüm riski vardı. Ameliyatın ardından bebeklerimin beslenmesi normale döndü. Bu gerçekten bir mucize" dedi.



    UZAY LİSESİ AÇILDI
    Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı ortak çalışma yaptı. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık lisesi Ankara'da açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Müfredat, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ tarafından hazırlandı. Yüzde 1'lik öğrenci grubunu hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
    BURCU ŞEN



        SON 'HAVA'DİS
        Antalya'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış, yerini sıcak havaya bıraktı! Hava sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü kentte güneşi görenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Dünyaca ünlü sahilde adım atacak yer kalmadı! Yerli ve yabancı turistler, masmavi denizin keyfini çıkarttı.



        GURBETÇİ REKORU
        14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi yarın sona erecek. Gümrüklerde oy kullanma işlemi 14 Mayıs 17.00'de bitecek. Dün itibariyle yurt dışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 488 bin 842 oy kullanıldı.



        2018'DEN DAHA ÇOK İLGİ GÖRDÜ
        Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.



            BOMBACI PATLATILDI
            Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önemli bir operasyona daha imza attı. PKK/KCK'nın sözde Özel Güç Cephe sorumlusu Zerdeşt Karadeniz kod adlı bombacı Eyvaz Beyaz, Irak Gara'da kıstırıldı. Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, metropollerde eylem yapmayı planladığı anlaşılan terörist, operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



            SINIRI AŞAN OYUN
            Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan iPhone marka cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de Playstation yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'de 18 bin 500 lira olan popüler oyun konsolunun Gürcistan'ın Batum şehrinde 7 bin 500 TL daha ucuza satıldığını öğrenen vatandaşlar, sınır kapısına aktı. Günübirlik Batum'a geçip hem turistik gezi yapan vatandaşlar, alışverişten memnun ayrıldı.



            HARRY NE 'DİOR'!
            Prens Harry, babası Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine, Dior kostümü ile katıldı. İngiltere'de sadece 28 saat 42 dakika kaldı. Törende arka sıralarda yer aldı. Adeta bir misafir gibi dolaştı. Babasının yanına bile yaklaşmadı. Harry, askeri üniforma yerine Dior Erkek Sanat Direktörü Kim Jones'un özel tasarımı olan takım elbise ile göz kamaştırdı.



                CEPHANELİK
                İstanbul Beyoğlu'nda taksi şoförü Enes Kürşat U., silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine takibe alındı. Ekipler araca yaklaştığı sırada taksici kaçmaya başladı. Durdurulan şüpheli gözaltına alındı. Takside yapılan aramada poşet içerisinde 10 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Şüpheli şoför ifadesinin ardından tutuklandı.



                BU KADAR DA OLMAZ 'YAĞ'
                Adana merkezli 9 ilde, ayçiçek yağı satışı vaadiyle Fransa ve Arap ülkelerindeki iş insanlarını 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Sait Yusufoğlu ve oğlu Mehmet Yusufoğlu'nun da aralarında bulunduğu adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.



                CAN PAZARI
                Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde eşi ile 4 çocuğu ölen 1 çocuğu da kaybolan Hasan Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Poliste ifadesi alınan Çetin, akraba ziyaretinde döndüğünü ve yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığını belirterek, "Stabilize yolda ilerlerken aniden önüme köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yolun da etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybettim ve otomobil sulama kanalına düştü. Kendi imkanımla çıkarak yardım istedim" dedi.


                    20 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 20 milyon 751 bin lira devretti. 5 bilenler 74 bin 18'er, 4 bilenler bin 46'şar, 3 bilenler 54'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



                    856 BİN LİRA DEVRETTİ
                    5+1 bilen çıkmayınca 856 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 430'ar, 4+1 bilenler bin 5'er, 4 bilenler 87'şer, 3+1 bilenler 52'şer, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

                    YANGIN YERİ
                    İstanbul'da Mehmet Güney, eşi Arzu ile oğluna kurşun yağdırdı. Evi yaktı. Sonra kendini köprüden attı. Ailesini diri diri ateşe verdiği anlaşıldı. Anne ve oğlunun yaralı halde dumandan boğularak öldüğü saptandı.

                    DEPREM FIRTINASI
                    AFAD, açıkladı: 6 Şubat'taki afetin ardından bölgede 34 bin deprem meydana geldi.

                    'BUL'EDİYE
                    Manisa'da belediyede çalışan bir personel içinde bin dolar olan çanta buldu. Hemen sahibine koştu.

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                    Teşekkürler İstanbul
                    Haberler Yaşam Oğulları gelişim geriliği yaşayan aile soluğu Türkiye'de aldı!
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