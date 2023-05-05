Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    PKK’ya bir çizik daha

    PKK/ KCK'NIN sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş, Türkiye'ye yönelik eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Gümüş, yapılan operasyon ile ortadan kaldırıldı.

    PKK’ya bir çizik daha
    PKK/ KCK'NIN sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş, Türkiye'ye yönelik eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Suriye'de açılan kampların genel sorumlusu olan Gümüş'ün, Gara'da olduğu anlaşıldı. 2022'den bugüne kadar saha ajanları tarafından takibe alınan Gümüş, yapılan operasyon ile ortadan kaldırıldı. Eli kanlı teröristin, birçok eylemden sorumlu olduğu hatırlatıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Maskesini indireceğiz
    Haberler Yaşam PKK’ya bir çizik daha
        loading
        SON DAKİKA