PKK/ KCK'NIN sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş, Türkiye'ye yönelik eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Suriye'de açılan kampların genel sorumlusu olan Gümüş'ün, Gara'da olduğu anlaşıldı. 2022'den bugüne kadar saha ajanları tarafından takibe alınan Gümüş, yapılan operasyon ile ortadan kaldırıldı. Eli kanlı teröristin, birçok eylemden sorumlu olduğu hatırlatıldı.
- Yaşam
- 05.05.2023 Gazete
PKK’ya bir çizik daha
PKK/ KCK'NIN sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş, Türkiye'ye yönelik eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Gümüş, yapılan operasyon ile ortadan kaldırıldı.
- Paylaş
- Tweet
- Paylaş
- Sitene Ekle
-
-
-