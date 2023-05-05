Meksika'ya 'Arkadaş' isimli Alman çoban köpeği hediye edildi

Meksika'dan afet bölgesine gelen arama kurtarma köpeği Proteo, Adıyaman'da hayatını kaybetti. Türkiye ise bu vefa örneğine duygusal bir karşılık verdi. Arkadaş isimli Alman çoban köpeğini, Meksika'ya hediye etti. Dün, Ankara'dan veterinerler Güven Kurnaz ve Deniz Çayır tarafından yetkililere teslim edilen köpeğin 6 ay boyunca eğitim alacağı belirtildi. Türk bayrağının bulunduğu yelekle göreve başlayacağı belirtildi.









BAK ŞU İŞE!

İŞ arama motoru Lensa, dünya çapında en çok talep gören meslekleri açıkladı. Teknolojinin gelişmesiyle popülerliği artan işleri şöyle sıraladı:



Yazılım kalite güvence analisti: Yazılımın hatasız olmasını test eder. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 155'lik bir artış yaşadı. Ortalama maaş 64.892 dolar.



Güneş enerjisi danışmanı: İş aramalarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 106'lık bir artış yaşadı. Ortalama maaşları 49.390 dolar.



Meslek hemşiresi ve iş operasyonları uzmanı: Bir meslek hemşiresi için ortalama maaş 46.050 dolarken, iş operasyonları uzmanı için maaşlar genellikle 67.782 dolardan başlıyor.



Dijital pazarlama uzmanı ve Veri analisti: Dünya genelinde en popüler meslekler arasında 6. ve 7. sırada yer alıyor.



Site güvenilirliği mühendisliği: Maaşı yaklaşık 146.783 dolardan başlıyor.



Bilgi güvenliği analisti ve Bulut mimarı: Yılda 106.064 dolar maaşla bu meslekler en çok iş bulunan sektörler arasında...









'KÖR'ANA

KÖR eden yumruğa verilen vicdanları sızlattı! Şoke eden olay 2021'de İstanbul'da yaşandı. Metrobüs hattında güvenlik görevlisi olan Şükrü Tan, Corona salgını nedeniyle maske takmayan Ömer Senem'i uyardı! İkili arasında tartışma çıktı! Senem tarafından darp edilen ve gözlüğünün camı kırılan Şükrü Tan, 3 ameliyat geçirse de görme kaybı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün yapılan duruşmada karar açıklandı. Saldırgan Senem, iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası aldı.









'TIR'AJİK İLAN

BURSA İznik'ten Orhangazi yönüne giden Mertcan Çeri (23) idaresindeki otomobil, hızlı girdiği virajda karşı yönden gelen A.B. (35) idaresindeki TIR'a yandan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri, kanlar içindeki Çeri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR şoförü A.B. gözaltına alındı.



Mertcan Çeri'nin, askerden yeni geldiği ve kaza yaptığı otomobilini 30 Nisan'da bir internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı ortaya çıktı.







UZUNÇAYIR BARAJI BOŞALTILACAK

TUNCELİ Ovacık'taki Munzur Çayı'na uçan otomobildeki Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral (21), 2 hafta önce kayıplara karıştı. Arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açıldı. 3 gün sürecek tahliyede, 35 milyon metreküp suyun boşaltılacağı anlaşıldı. 14. gündeki çalışmalarda suyun 1 metre düştüğü görüldü.







KONU MANKENİ

MANKEN Gizem Akbaş, bir gece kulübüne gitti. Eski sevgilisi İsmail Ayta tarafından darp edildi. ZANLIYA 7 ay hapis verilince isyan etti: Tehditlerine devam ediyor. Beni öldürmesinden korkuyorum.