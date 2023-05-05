İzmit Körfezi'ni dev bir akvaryum haline getirecek olan projenin startı verildi. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla başladı. Büyük ilgi vardı. Kurum, "Sadece İzmit Körfezi'nde değil bütün Marmara çevresinde temizlik çalışması yapacağız. Marmara Denizi'mizi en güzel, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız" dedi. Büyükakın ise, "Proje kapsamında 8 milyon ton çamur çıkarılacak. 120 milyon dolarlık bir proje bu." diye konuştu. Çamur, gemiler ile dipten borularla çıkarılacak ve İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. Projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.
- Yaşam
- 05.05.2023 Gazete
İzmit Körfezi’nde dipten diriliş
İzmit Körfezi'ni dev bir akvaryum haline getirecek olan projenin startı verildi. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla başladı.
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