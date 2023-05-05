İHA saldırısı: Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'yi işaret etti

Rusya, Kremlin'e yapılmak istenen İHA saldırısını ve Başkan Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimini önledi. Olayla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna, "İlgimiz yok" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'yi işaret etti: ABD ve Ukrayna'nın bu saldırıyı inkar etmeye yönelik girişimleri son derece gülünç. Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor. Kiev, saldırı araçlarının seçimi konusunda da her zaman özgür değil. Bu da genellikle okyanus ötesinden belirleniyor. Bu durumun çok iyi farkındayız!..
MİSİLLEME MESAJI
BU ARADA Odessa'ya fırlatılan Rus İHA parçalarının üzerinde "Moskova için" ve "Kremlin için" yazılı mesajlar dikkati çekti. Ukrayna Güney Komutanlığı, Odessa'ya atılan 15 adet Shahed-131/136 model İHA'lardan 12'sinin hava savunma güçleri ve mobil ateş grupları tarafından imha edildiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'yi işaret etti: ABD ve Ukrayna'nın bu saldırıyı inkar etmeye yönelik girişimleri son derece gülünç. Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor. Kiev, saldırı araçlarının seçimi konusunda da her zaman özgür değil. Bu da genellikle okyanus ötesinden belirleniyor. Bu durumun çok iyi farkındayız!..
MİSİLLEME MESAJI
BU ARADA Odessa'ya fırlatılan Rus İHA parçalarının üzerinde "Moskova için" ve "Kremlin için" yazılı mesajlar dikkati çekti. Ukrayna Güney Komutanlığı, Odessa'ya atılan 15 adet Shahed-131/136 model İHA'lardan 12'sinin hava savunma güçleri ve mobil ateş grupları tarafından imha edildiğini bildirdi.