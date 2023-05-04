Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs evin duvarına çarpıp devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi, Yol kıran mevkisinde meydana geldi.
KATLİAM GİBİ KAZA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR | VİDEO İZLE
Büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsü, yokuş inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen midibüsteki yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.