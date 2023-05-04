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    • Yaşam
    • 04.05.2023 20:46
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    • 04.05.2023 20:59
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    Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs evin duvarına çarpıp devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Son dakika haberi! Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Kaza, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi, Yol kıran mevkisinde meydana geldi.

    KATLİAM GİBİ KAZA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR | VİDEO İZLE

    Büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsü, yokuş inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi.



    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen midibüsteki yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.


        Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede midibüsteki 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.


        VALİ KAZA YERİNDE
        Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs evin duvarına çarpıp devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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