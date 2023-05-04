Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs evin duvarına çarpıp devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede midibüsteki 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.