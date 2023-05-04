Zonguldak'ta mide bulandıran olay! 6 ve 7 yaşındaki erkek çocuklarına cinsel istismar: Birine söylersen tekrar yaparım

E.Z.'nin annesi S.Z. ise "Jandarma geldikten sonra oğlumla konuştum. Ağlayarak, 'Necmi Abim caminin oraya götürdü. Cinsel istismarda bulundu' diye anlattı. Bu olay oğlum okula başlamadan olmuş. Oğlum 2020 yılında okula başladı. Sonuna kadar şikayetçim" diye konuştu.

Söz alan sanık Necmi K., "Ben böyle bir şey yapmadım. Cami tuvaletinde böyle bir şey yapmışım da hiç mi kimse görmemiş? Tuvaletin üst katında caminin imamı oturuyor. O da mı duymamış" ifadelerini kullandı.