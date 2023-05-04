Zonguldak'ta mide bulandıran olay! 6 ve 7 yaşındaki erkek çocuklarına cinsel istismar: Birine söylersen tekrar yaparım

Olay, 2020 yılında merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. Necmi K., arkadaşıyla bisiklete binen o dönem 7 yaşında olan E.K.'yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi. Bağırdığı için E.K.'nin ağzını bantladığı öne sürülen Necmi K. önce burada, sonraki günlerde ise evinde cinsel istismarda bulundu.
Necmi K. oyun oynamak için çağırdığı kendisinden bir yaş küçük E.Z.'ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar E.K.'nin okulda bir öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Okulda tutanak tutularak jandarmaya haber verildi. Necmi K. yakalanarak tutuklandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Tehdit, kişiyi hürriyetten yoksul kılma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamalarıyla sanığın 72 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.