Sosyetik Serra Tokar yaklaşık 20 bin TL olan saç şekillendiriciyi uygun fiyatlı almak isteyince dolandırıldı!

Teknoloji dünyası güzelleşmek isteyenlerin imdadına yetişti. Son zamanlarda revaçta olanlar, saç ürünleriydi. Dyson firmasının ürettiği şekillendiriciler ise etkisiyle de fiyatıyla da dikkat çekti. Çünkü fiyatı en az 20 bin TL'ydi. Sosyetik güzel Serra Tokar da bu üründen almak istedi. Ancak Türkiye'nin en zengin kadınlarından olan Tokar, ürünü daha ucuz almak için internette araştırmaya girişti.



İNGİLİZ FİRMA: İMÜTASYON!

Mardin Nusaybin'deki bir satıcıdan yarı fiyatına bulduğu ürünün siparişini verdi. Cihaz geldiğinde şüphelendi. Dyson firmasına gönderdi. Ürünün sahte olduğunu öğrenince şoka girdi. İngiliz firmadan gelen notta şöyle denilmekteydi: Cihaz orijinal Dyson değildir. Replika, imütasyondur. Lütfen satın alınan mağaza ile iletişime geçiniz. İşte bunu gören ünlü sosyetik şoka girdi. Nusaybin'deki firma hakkında suç duyurusunda bulunup herkese şu mesajı gönderdi: Dikkatli olun.

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