Bursa’da tarih değerini buluyor! Bursa Büyükşehir Belediyesi Ertuğrulbey Meydanı’nı törenle hizmete açtı

Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerlerinden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla gerçek değerine kavuşuyor. 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor.

Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi ile bölgeye 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 20 bin metrekare alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ertuğrulbey Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı'nda yaklaşık 3500 metrekare alanı kapsayan çalışma ile bölgenin tarihi dokusu daha da öne çıkarıldı.

Projede 2300 yıllık geçmişi bulunun Bitinya dönemine ait mezar odası da cam kaplama ile daha görünür hale getirildi. Tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir alana dönüştürülen Ertuğrulbey Meydanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

500 MİLYONLUK DEV PROJE

Tarihi bölge ile ilgili olarak 2019 yılı sonu itibariyle bir yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu özel mekanın ortaya çıkarılması ile alakalı bir hedefimiz vardı. Çok maliyetli, hukuki anlamda çok sıkıntılı bir iş olduğunu biliyorduk. Projeyi Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum bakanımıza açtım ve hamdolsun bugün çok ciddi mesafeler aldık. Algıyla, yalanla bizi engellemeye çalıştılar. 'Bu bir rant projesi' dediler. Ama görüyorsunuz 5 metrekare dahi bir satış yeri yok. Burada sadece ve sadece meydan var ve beraberinde ihya etmeye çalıştığımız bir cami türbe ve hazineler var. Otopark bölgenin en büyük ihtiyacıydı, onu da tamamlıyoruz. Kamulaştırma maliyeti dahil 500 milyondan daha fazla para harcadığımız bir proje oldu. Hanlar Bölgesi'nin 7/24 canlı bir yer olmasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da çirkin yapıların yıkılıp, tarihi bölgenin açığa çıkarılması ile ilgili ilk sunumu kabine toplantısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dinlediğini belirterek, "İlk gördüğüm anda vuruldum dersem abartmış olmam" dedi. Bakan Varank, "Murat Kurum Bakanımızdan projeyi ilk dinlediğimde, bakanımızın yanına gittim ve "Sayın Bakanım, şu tarihi böyle ortaya çıkarabilmek, bu ecdadımızın bize miras bıraktığı ve bu ülkeyi ilelebet payidar kılacak, çocuklara bırakacağımız en önemli tapu olan bu tarihi eserleri böyle ihya etmeniz Allah sizlerden razı olsun" dedim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Murat Kurum bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz geçmişimize sahip çıkmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilen bir siyasi hareketiz. Geçmişe sahip çıkmazsak geleceği hedefleyemeyeceğimizi bilen bir siyasi hareketiz. Biz kimliksiz, kişiliksiz, köksüz bir ülke değiliz. Bizim ecdadımız dünyaya nam salmış. Şu güzel, içimizi açan eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



HAZİNEMİZE ARMAĞAN

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise şöyle konuştu: Bir kenti kurabilirsiniz ama bir şehri kuramazsınız. Onun için Bursa sadece bir kent değil, ulu bir şehirdir. Bursa'da dolaştığımız sokaklar dile gelir. Bu şehrin caddeleri 3000 yıllık hikayesini anlatır. Tarihi mekanların taşları sizinle konuşur. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi bu şehrin kaldırımları, 'Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi'. Tanpınar'ın dediği gibi bu şehirde 'Billur bir avize Bursa'da zaman'. Hanlar Bölgesi'ni açığa çıkartarak sadece Bursa'ya ve Türkiye'ye değil, dünyaya da saklı bir hazinemizi armağan ediyoruz."





BURSA, ÇANAKKALE'DE TEK YÜREK

Çanakkale Savaşı'nda 6-8 Ağustos 1915'te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915'te bugünkü şehitlik yapılmıştı.

Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği'ndeki anıt önünde Ulu Önder Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. O günden bu yana her yıl Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen anma törenlerinde kahraman ecdadına vefa borcunu ödeyen Bursalılar, bu yıl da 30 otobüsle Kireçtepe'ye adeta çıkarma yaptı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı anma töreninde Bursa Erkek Lisesi öğrencileri 15'liler saygı alayı yürüyüşü yaptı.



TARİHİ GEÇTİLER

Şehitlerin ruhuna Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran bir zafer destanı olduğunu söyledi. Yıldız, "Toprakları toprak yapan üzerindeki kandır, eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Gerçekten tarihini, geleneğini, göreneğini unutan milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Cenabı Allah bu milletin coğrafyasını belirlemeyi kimseye nasip etmesin" ifadelerini kullandı.