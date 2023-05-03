Bursa’da tarih değerini buluyor! Bursa Büyükşehir Belediyesi Ertuğrulbey Meydanı’nı törenle hizmete açtı

Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerlerinden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla gerçek değerine kavuşuyor. 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor.
Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi ile bölgeye 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 20 bin metrekare alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ertuğrulbey Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı'nda yaklaşık 3500 metrekare alanı kapsayan çalışma ile bölgenin tarihi dokusu daha da öne çıkarıldı.
Projede 2300 yıllık geçmişi bulunun Bitinya dönemine ait mezar odası da cam kaplama ile daha görünür hale getirildi. Tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir alana dönüştürülen Ertuğrulbey Meydanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
500 MİLYONLUK DEV PROJE
Tarihi bölge ile ilgili olarak 2019 yılı sonu itibariyle bir yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu özel mekanın ortaya çıkarılması ile alakalı bir hedefimiz vardı. Çok maliyetli, hukuki anlamda çok sıkıntılı bir iş olduğunu biliyorduk. Projeyi Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum bakanımıza açtım ve hamdolsun bugün çok ciddi mesafeler aldık. Algıyla, yalanla bizi engellemeye çalıştılar. 'Bu bir rant projesi' dediler. Ama görüyorsunuz 5 metrekare dahi bir satış yeri yok. Burada sadece ve sadece meydan var ve beraberinde ihya etmeye çalıştığımız bir cami türbe ve hazineler var. Otopark bölgenin en büyük ihtiyacıydı, onu da tamamlıyoruz. Kamulaştırma maliyeti dahil 500 milyondan daha fazla para harcadığımız bir proje oldu. Hanlar Bölgesi'nin 7/24 canlı bir yer olmasını istiyoruz" diye konuştu.
GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da çirkin yapıların yıkılıp, tarihi bölgenin açığa çıkarılması ile ilgili ilk sunumu kabine toplantısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dinlediğini belirterek, "İlk gördüğüm anda vuruldum dersem abartmış olmam" dedi. Bakan Varank, "Murat Kurum Bakanımızdan projeyi ilk dinlediğimde, bakanımızın yanına gittim ve "Sayın Bakanım, şu tarihi böyle ortaya çıkarabilmek, bu ecdadımızın bize miras bıraktığı ve bu ülkeyi ilelebet payidar kılacak, çocuklara bırakacağımız en önemli tapu olan bu tarihi eserleri böyle ihya etmeniz Allah sizlerden razı olsun" dedim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Murat Kurum bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz geçmişimize sahip çıkmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilen bir siyasi hareketiz. Geçmişe sahip çıkmazsak geleceği hedefleyemeyeceğimizi bilen bir siyasi hareketiz. Biz kimliksiz, kişiliksiz, köksüz bir ülke değiliz. Bizim ecdadımız dünyaya nam salmış. Şu güzel, içimizi açan eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
HAZİNEMİZE ARMAĞAN
AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise şöyle konuştu: Bir kenti kurabilirsiniz ama bir şehri kuramazsınız. Onun için Bursa sadece bir kent değil, ulu bir şehirdir. Bursa'da dolaştığımız sokaklar dile gelir. Bu şehrin caddeleri 3000 yıllık hikayesini anlatır. Tarihi mekanların taşları sizinle konuşur. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi bu şehrin kaldırımları, 'Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi'. Tanpınar'ın dediği gibi bu şehirde 'Billur bir avize Bursa'da zaman'. Hanlar Bölgesi'ni açığa çıkartarak sadece Bursa'ya ve Türkiye'ye değil, dünyaya da saklı bir hazinemizi armağan ediyoruz."
BURSA, ÇANAKKALE'DE TEK YÜREK
Çanakkale Savaşı'nda 6-8 Ağustos 1915'te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915'te bugünkü şehitlik yapılmıştı.
Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği'ndeki anıt önünde Ulu Önder Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. O günden bu yana her yıl Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen anma törenlerinde kahraman ecdadına vefa borcunu ödeyen Bursalılar, bu yıl da 30 otobüsle Kireçtepe'ye adeta çıkarma yaptı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı anma töreninde Bursa Erkek Lisesi öğrencileri 15'liler saygı alayı yürüyüşü yaptı.
TARİHİ GEÇTİLER
Şehitlerin ruhuna Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran bir zafer destanı olduğunu söyledi. Yıldız, "Toprakları toprak yapan üzerindeki kandır, eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Gerçekten tarihini, geleneğini, göreneğini unutan milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Cenabı Allah bu milletin coğrafyasını belirlemeyi kimseye nasip etmesin" ifadelerini kullandı.
BURSA'NIN 'HARBİYESİ' SİL BAŞTAN YENİLENDİ
Bursa'da 1955 yılında rahmetli Reşat Oyal tarafından yapılan Kültürpark içinde yer alan Açıkhava Tiyatrosu, 1962 yılından beri başta Uluslararası Bursa Festivali olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki en eski kültür sanat etkinlik merkezleri arasında yer alan ve yoğun kullanım nedeniyle zaman içinde yıpranan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından zemininden çatısına ve koltuklarına kadar baştan aşağı yenilendi.
AMATÖR KULÜPLER BÜYÜKŞEHİR'LE GÜÇLENİYOR
Bursa'nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor. 2018 yılında 177 amatör futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için 240 amatör spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL ve 2021- 2022 futbol sezonları için 2,5 milyon TL nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL'lik nakdi destek yaptı. Sağlanan desteğin yüzde 25'i, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremde zarar gören sporculara bağışlanacak. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki amatör spor kulüplerine destek töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları katıldı.
HER ŞEY GENÇLER İÇİN
Bursa'nın sporda da marka kent olması için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü yatırımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun yanında amatör spor kulüplerini de her zaman desteklediklerini kaydetti. Spora yaptıkları destek ve yatırımların başarı olarak döneceğine inandığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bütün yaptıklarımız gençlerimiz için, sporcularımız için. Gençlerimizden sadece şunu istiyoruz. Sizler ahlaklı, vatanına bağlı, annesini, babasını, atasını seven, sayan, toplumla barışık insanlar olun. Bursa'mıza dereceler gelsin, hangi branşta olduğu önemli değil. Bursa'nın olimpiyat derecesi var. Olimpiyat dereceli bir şehiriz. Hangi kulübe mensup olursak olalım, bizim bir tane özelimiz var o da Bursaspor'umuz. Engelli branşlar da dahil 42 branşta 520 kulübümüze seneye de desteklerimiz sürecek" dedi.