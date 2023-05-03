344 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yağız Efe hayata tutunamadı!





DİREN'İŞÇİ'!

Fransa'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamasına 2009'dan bu yana ilk kez sekiz sendikanın tamamı birlikte katıldı. Sadece Paris'te değil ülkenin pek çok kentinde işçiler alanlara aktı. Bayram bahanesiyle sokaklara çıkan eylemciler, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasayı protesto etmek için lüks mağazaların camlarını kırdı. Araçları yaktı. Polisle çatıştı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. 200'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı! Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi yakalanmıştı.

SAVAŞ İSTİYO'RUS'

FOX News programcısı Tucker Carlson'a, görevden el çektirildi. Rus-Ukrayna savaşının bitmesini isteyen Carlson'ın kovulmasının perde arkasında, Blackrock'un patronu Larry Fink'in olduğu öğrenildi. Kanalın yüzde 15'inin sahibi Fink, iddiaya göre "ABD'liler Lockeed Martin, Raytheon ve General Dynamics, gibi silah şirketlerine, Blackrock üzerinden yatırım yapıyor. Carlson ise Ukrayna savaşının karşısında. Bu kişi kanalda olmamalı" dedi. Bunun üzerine Carlson'un işine hemen son verildi.