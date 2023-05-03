344 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yağız Efe hayata tutunamadı!

Antalya'da Gülcan-Sadık Alsancak çifti 2021'de oğulları Yağız Efe'yi kucağına aldı. Ancak solunum problemleri yaşayan bebek, yoğun bakıma alındı. 344 günlük mücadeleye rağmen hayata gözlerini kapadı. Ölüm sebebine de solunum yetersizliği yazıldı!
Evlatlarının kaybıyla yıkılan Alsancak Ailesi, 3 ay sonra aldıkları telefonla hayatının şokunu yaşadı! Çünkü hemşire C.E., Yağız Efe'nin hemşire B.K.'nın yanlış ilaç vermesinden dolayı öldüğünü açıkladı! Hastanenin de bu olayı bildiğini hatta hemşire B.K.'nın istifa ettirildiğini vurguladı! Bunun üzerine acılı aile soluğu mahkemede aldı. Hastane ve B.K. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı!
OTOFARK!
İstanbul'da hukuk öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, 27 Aralık'ta aracını 1 saatliğine AVM otoparkına bıraktı. 20 TL istenince şoka uğradı! Tüketici Heyeti'nin kapısını çaldı. Parayı 5 ay sonra geri aldı: 20 TL büyük bir rakam değil ama binlerce kişiden toplandığını düşünürsek önemli bir para. Herkes hakkını arasın.
NEREDESİN MİLHAN
Kocaeli'de 18 yaşındaki Milhan Hacıfettahoğlu, 22 Nisan gecesi annesiyle tartıştı. Evden çıktı. O günden beri kendisinden haber alınamadı. Kanser hastası anne Sibel Hacıfettahoğlu, kızından gelecek güzel haberi beklemeye başladı. Teyzesi Selma Çuvalcı da "Yanına sadece kimliğini ve kent kartını alıyor. Telefonunu da evde bırakmış. Kayıp ilanını verdik, fotoğraflarını internetteki sitelerde paylaştık. Hiçbir ses yok" diyerek ağladı.