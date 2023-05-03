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    344 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yağız Efe hayata tutunamadı!

    Yağız Efe, 344 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Ancak hayata tutunamadı. Hemşire C.E. “Oğlunuz meslektaşımın verdiği yanlış ilaçtan öldü” deyince korkunç ihmal ortaya çıktı. Aile, soluğu mahkemede aldı. Feryatları ise yürek yaktı: Vicdanları nasıl rahat ediyor! İşte sizler için derlediğimiz 3 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Yoğun bakın!

    Antalya'da Gülcan-Sadık Alsancak çifti 2021'de oğulları Yağız Efe'yi kucağına aldı. Ancak solunum problemleri yaşayan bebek, yoğun bakıma alındı. 344 günlük mücadeleye rağmen hayata gözlerini kapadı. Ölüm sebebine de solunum yetersizliği yazıldı!

    Evlatlarının kaybıyla yıkılan Alsancak Ailesi, 3 ay sonra aldıkları telefonla hayatının şokunu yaşadı! Çünkü hemşire C.E., Yağız Efe'nin hemşire B.K.'nın yanlış ilaç vermesinden dolayı öldüğünü açıkladı! Hastanenin de bu olayı bildiğini hatta hemşire B.K.'nın istifa ettirildiğini vurguladı! Bunun üzerine acılı aile soluğu mahkemede aldı. Hastane ve B.K. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı!



    OTOFARK!
    İstanbul'da hukuk öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, 27 Aralık'ta aracını 1 saatliğine AVM otoparkına bıraktı. 20 TL istenince şoka uğradı! Tüketici Heyeti'nin kapısını çaldı. Parayı 5 ay sonra geri aldı: 20 TL büyük bir rakam değil ama binlerce kişiden toplandığını düşünürsek önemli bir para. Herkes hakkını arasın.



    NEREDESİN MİLHAN
    Kocaeli'de 18 yaşındaki Milhan Hacıfettahoğlu, 22 Nisan gecesi annesiyle tartıştı. Evden çıktı. O günden beri kendisinden haber alınamadı. Kanser hastası anne Sibel Hacıfettahoğlu, kızından gelecek güzel haberi beklemeye başladı. Teyzesi Selma Çuvalcı da "Yanına sadece kimliğini ve kent kartını alıyor. Telefonunu da evde bırakmış. Kayıp ilanını verdik, fotoğraflarını internetteki sitelerde paylaştık. Hiçbir ses yok" diyerek ağladı.



        DÜNYANIN FATİH'İ
        Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, 1479'da İtalyan ressam Bellini'ye portresini yaptırdı. O eser, bugün Londra'nın Victoria ve Albert Müzesi'nde yer almaktaydı. Tablonun alt ucunda, iki yazı göze çarptı! Kısmen okunmaz hale gelen yazılarda "1480, Kasım'ın 25'inci günü" ve Latince "Victor Orbis (Dünyanın Fatihi)" yazmaktaydı.



        BÜYÜK RİVAYET
        Sivas'taki 8.5 metre uzunluğundaki mezar, sosyal medyayı salladı. Şeyh Ziya Baba isimli kişiye ait olduğuna inanılan mezarla ilgili rivayetleri duyan, şaştı kaldı. Hakkı Koç, "Büyüklerimiz bize anlatırdı. Buradaki zatın mezarından kalkıp çeşmeye abdest almaya gittiğini söylerdi. Şeyh Ziya Baba 7 kardeşmiş. Mezarları da farklı noktalara yapılmış" ifadesini kullandı.



        DİREN'İŞÇİ'!
        Fransa'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamasına 2009'dan bu yana ilk kez sekiz sendikanın tamamı birlikte katıldı. Sadece Paris'te değil ülkenin pek çok kentinde işçiler alanlara aktı. Bayram bahanesiyle sokaklara çıkan eylemciler, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasayı protesto etmek için lüks mağazaların camlarını kırdı. Araçları yaktı. Polisle çatıştı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. 200'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı! Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi yakalanmıştı.

        SAVAŞ İSTİYO'RUS'
        FOX News programcısı Tucker Carlson'a, görevden el çektirildi. Rus-Ukrayna savaşının bitmesini isteyen Carlson'ın kovulmasının perde arkasında, Blackrock'un patronu Larry Fink'in olduğu öğrenildi. Kanalın yüzde 15'inin sahibi Fink, iddiaya göre "ABD'liler Lockeed Martin, Raytheon ve General Dynamics, gibi silah şirketlerine, Blackrock üzerinden yatırım yapıyor. Carlson ise Ukrayna savaşının karşısında. Bu kişi kanalda olmamalı" dedi. Bunun üzerine Carlson'un işine hemen son verildi.



            'RAY' ANASINI!
            K.maraş merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık çifte deprem, 18 bin 200 binayı yerle bir etti. 50 bin 500 kişi de hayatını kaybetti. Yüzyılın afetinde tren rayları da kullanılamaz hale geldi. Varto Mezrası'ndaki demir köprüyü ineceleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Yaptığımız çalışmalara göre, bu rayların bükülmesi en az 10 şiddetini anlatan bir değerdir. Farklı parametreleri de eklediğimizde aslında 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğünde olan depremin şiddet derecesi 11 olarak kayıtlara geçti" dedi.



            10 SAATLİK KORKU
            Alanya'ya tatile gelen Polonya vatandaşı Pablo Wilks (40), ilçede paraşüt pistinin bulunduğu Yassıtepe mevkisinden, önceki gün 16.00 sıralarında yamaç paraşütüyle atladı. Wilks, bir süre sonra, Alanya Kalesi çevresinde süzülürken rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybedip, kayalığa çakıldı. Yaklaşık 150 metreden sarp ve kayalık alana düşen Wilks için saat 17.00 sıralarında yardım talebinde bulunuldu. İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi. Destek için Antalya'dan gelen helikopter, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahale edemeden döndü. Ekipler, Pablo Wilks'i deniz üzerinden karaya çıkarmak için sedyeye bağlayıp halatla uçurumdan indirmeyi başardı.

            MASADA PANİK!
            İstanbul Maltepe Cezaevi'nde geçtiğimiz Eylül ayında avukat Rojin K., hükümlü müvekkili Mustafa B. ile görüşme kabininde, getirdiği evrakları masaya koydu. Mustafa B. evrakların arasından bir paket alarak cebine sakladı. Durumu fark eden infaz koruma memuru Gökhan İ.'nin hükümlü üzerinde yaptığı aramada toplamda 55 gram uyuşturucu bulundu. Hükümlü, avukatıyla görüşmesi sırasında paket yere düşürünce panikle masadaki evrakların arasına koyduğunu ileri sürerek suçu Gökhan İ.'ye attı.

            ÇAĞAN'A VEDA
            Çanakkale'de dün okul gezisini tamamladıktan sonra Ankara yolunda Kemal Arslan yönetimindeki otobüs kontrolden çıktı ve refüje çarptı. Kazada 42 kişi yaralandı. 42 kişi ise yaralandı. Ağır yaralanan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik hayatını kaybetti. Minik Çağan için Ankara'daki Sincan Cimşit Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Talihsiz öğrencinin cansız bedeni kılınan namazın ardından toprağa verildi.

            3 KİŞİYE MÜEBBET
            Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Melih Kestel'in (31) sokak ortasında öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3'ü müebbet, diğer ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kestel ailesi, verilen cezaların acılarını hafifletmeyeceğini söyledi.



            15 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 15 milyon 62 bin lira devretti. 5 bilenler 82 bin 146'şar, 4 bilenler bin 180'er, 3 bilenler 60'şar, 2 bilenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.

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            Haberler Yaşam 344 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yağız Efe hayata tutunamadı!
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