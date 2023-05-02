Milli paraşütçü Orkut Baysal Fethiye'de yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kazada hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Babadağ'da önceki gün bir facia yaşandı. Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal, eğitim verdiği Andaç Ünsal ile Babadağ'a çıktı. Bin 700 metre pistinden Ölüdeniz'e ikili uçuş yaptı. Aynı saatlerde bin 200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken tekli atladı.

Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçen Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala Aitken'in paraşütü ile çarpıştı, birbirlerine dolandı. Paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına çakıldı.

Orkut Baysal hayatını kaybetti, Ünsal ile Aitken Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Andaç Ünsal, "İngiliz paraşütçü, direkt bize çarparak kazaya neden oldu. Şikayetçiyim" açıklamasını yaptı. Adliyeye sevk edilen Aitken, tutuklandı. Baysal cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alındı. na teslim edildi. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.