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    İzmir Narlıdere'nin lüks sitesindeki yangında kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme!

    Binalar 16 yıllık! Ortada ayıplı bir mal var! Büyük mağduriyet yaşandı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Kuş’kül’u durum

    Türkiye'nin yüreğini ağza getiren olay 27 Nisan'da yaşandı. İzmir Narlıdere'nin en lüks sitesinde akşam saatlerinde yangın çıktı! Tüm binayı saran alevler, 8 saatin sonunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre yangının ikinci kattaki elektrik kontağından çıktığı anlaşıldı.

    Sitedeki mağdur ailelerin avukatı Uğur Karadağ ise zaman aşımına vurgu yaptı! Ailelerin dava açmaya hazırlandığını açıkladı. "Ortada ayıplı bir mal var. İnsanlar, aileleri için güvenli olması nedeniyle daha fazla para ödeyip bu daireleri satın almış. Kanuni olarak 20 yıllık bir zaman aşımı var. Bu binalar 16 yıllık. Büyük bir mağduriyet yaşandı" ifadesini kullandı.
    CEYHAN TORLAK

    ADI HEP YAŞAYACAK
    Denizlili öğretmen Şeyma İyiol, görev yaptığı Hatay'da depreme yakalandı. Enkazın altında kaldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Memleketinde toprağa verilen genç öğretmen için örnek bir projeye imza atıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden toplanan kitaplarla bir kütüphane yapılması planlandı. İskenderun'da Şeyma öğretmenin adını taşıyan bir kütüphane açılacağı vurgulandı.



    GÖZ BEB'AYI'
    Bursa'da 71 ayı, barınakta koruma altına alındı. 5 aylık kış uykularını sonlandıran ayıların beslenmesi için özenli çalışma başladı! Hazırlanan özel fırında, 300'den fazla somun ekmek yapıldı! Rehabilitasyon Merkezi Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer, ayıların her gün 400 kilo yiyecek tükettiklerini vurguladı. "Hepsinin iştahı yerinde" ifadesini kullandı.



        PİSİ PİSİNE
        Asrın felaketi, Adana'yı da yıktı! Şehirde pek çok bina ağır hasar aldı! O yapılardan biri de Aybaba Apartmanı'ydı. Depremin üzerinden 84 gün geçmesine rağmen 14'üncü katta bir kedinin olduğu anlaşıldı! Hemen kurtarma operasyonu başladı. Ancak bu sırada şoke eden bir olay yaşandı. Kedi, 14. katın penceresinden atladı! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı! Kurtarılamadı.



        HAYALLERİ YATTI
        Kırşehirli Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya'ya gitti. Dortmund'a yerleşti. Geçtiğimiz eylül ayında oynadığı lotoya tam 10 milyon Euro isabet etti! Ülkede milyoner olarak ünlenen Kürşat, aldığı lüks araçları ve harcamalarıyla dikkat çekti. Ancak hiçbiri Alman vatandaşı olmaya yetmedi! Başvurusu kabul edilmeyen Kürşat isyan etti: Çuval dolusu param var. İşe yaramadı!

        'OY' ANAM!
        Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan'da başladı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta sona ereceği açıklandı...

        Temsilcilikler için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00- 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde de yerel saatle 09.00-18.00 arasında oy kullananlar, uzun kuyruklar oluşturdu. ABD'de yaşayan 102 yaşındaki Sıdıka Olgay da oyunu kullandı. İki kızı ve damadıyla oy kullanmak için Türkevi'ne gelen Sıdıka Olgay, "Bugüne kadar hiçbir seçimi kaçırmadım. Görevimi hep yaptım" dedi.

            HEYKEL'TRAŞ'!
            Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adile Naşit heykelini yerinde göremeyince, AK Parti'yi suçladı. "Elimizde kamera görüntüleri var. AK Parti binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim" paylaşımı yaptı. Fakat heykelin tamir için depoya kaldırıldığı ortaya çıktı. Herkes Özcan'ı alaya aldı: Belediyeden haberi yok!



            POLİS CEZAYI ÇAKAR
            İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde "çakarlı" gelin arabası, yavaşladı. Sürekli korna çaldı. Trafiği aksattı. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, hemen araştırma başlattı. Plakalardan yola çıktı. Araç sürücüsü M.M ile düğün konvoyuna toplam 12 bin 924 lira ceza yazıldı.



            AH ŞEHİDİM
            Suriye'nin Tel-Abyad kentinden acı haber geldi. PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı patlayıcının imhası sırasında polis memuru Resul Barutcu (26), şehadete erdi. Evli ve 2 çocuk babası şehit için dün memleketi Osmaniye'de tören düzenlendi. Şehidin annesi Döndü, babası Remzi ve eşi Öznur Barutcu'nun gözyaşları bir an olsun dinmedi. Kahraman asker cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
            MURAT KARAMAN

                SER'PES'T!
                İzmir'de Dilara Aldanoğlu, arkadaşının motoruyla yola çıktı. Bu sırada alkollü ve ehliyetsiz İsa Eyice aracıyla çarptı. Genç kız, 7 ay yoğun bakımda yattı. Yatağa mahkum kaldı. Ancak sürücü hakkında sadece 4.5 yıl istenince ailesi yıkıldı.



                BESLENME 'AYI'
                Bursa'da ayıların beslenmesi için özel fırın yakıldı. Fıstıklı, pekmezli ve meyveli ekmekler yapıldı.



                YÜREK YAKAN MESAJ
                Zonguldak Ereğli'de önceki gün itfaiye eri Başaran Çevikoğlu (39), otomobille takıntılı olduğu Yeşim Sönmez'in (36) evinin önüne geldi. Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştı. Bu sırada Çevikoğlu ile karşılaştı. Kadının önünü kesen Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, yakalandı. Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.



                    LİDERLİK KURŞUNU
                    İstanbul Bayrampaşa'daki bir kafede geçen yıl 28 Ağustos'ta Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Subaşı, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 kişi hakkında müebbet hapis istemiyle açılan davada, çıkan kavganın Çarşı grubunun liderliği için başladığı ve ölümle sonuçlandığı anlaşıldı. 5 sanık, hakim karşısına çıkacak.
                    Atakan IRMAK



                    TUR FACİASI: 2 ÖLÜ 44 YARALI
                    Ankara'da Etimesgut'tan ortaokul öğrencilerini alarak Çanakkale'ye giden Kemal Arslan'ın (59) kullandığı tur otobüsü, Bursa İnegöl'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Devrilen otobüste adeta can pazarı yaşandı. Şoför ile öğrenci Çağan Özgen Çelik (12) hayatını kaybetti. 39'u öğrenci toplam 44 kişi ise yaralandı.

                    MAGANDA DEHŞETİ
                    İstanbul Maltepe Bağdat Caddesi'nde spor yapmak için eşiyle sahile inen ünlü yönetmen İsmail Güneş, dönüş yolunda korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundaki gençlere uyarı yaptı. Ancak düğün konvoyundaki kişiler, Güneş'e acımasızca saldırdı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ünlü yönetmen, hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan 4 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından ise serbest bırakıldı.



                    DAMAT KATLİAMI
                    Adana'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Uğur Doğan, şiddet gerekçesiyle bir süre önce 17 yıllık evliliğini sonlandırarak boşanan eşi Rahime Doğan'ın annesinin yaşadığı müstakil eve gitti. Eski eşi, annesi Şerife Yıldız, kardeşi Sümeyye Ergin ve yengesi Cennet Yıldız'a tabancayla kurşun yağdırdı. Daha sonra intihar etti. Yıldız, Ergin ile Uğur Doğan, hayatını kaybetti.



                        DARM'ADA'ĞIN
                        İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu platonik aşık, önceki akşam aynı iş yerinde çalıştığı Ada Uzkul'un evine giderek onu dışarı çağırdı. Teklifi reddedilince ise çıldırdı. Silahla dehşet saçtı. Önce Uzkul'a kurşun yağdırdı. Ardından kendine sıktı. İkili, can verdi.

                        'NİŞAN' ALDI
                        Ordu'da Merve Kuşçu sevgilisi Cengiz Pehlivan'ın nişanlandığını öğrendi. "Görüşelim" dedi. Buluşma yerine gitti. Bir anda ortam gerildi. Silahını çekti. 6 kez tetiğe basıp genç adamı katletti.

                        173 MİLYON DEVRETTİ
                        6 + JOKER bilen çıkmayınca 173 milyon 838 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 725 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 23'er, 3 bilenler 203'er, 2 bilenler 20'şer lira alacak.



                        297 BİN DEVRETTİ
                        10 bilen çıkmayınca 297 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 832'şer, 8 bilenler 511'er, 7 bilenler 101'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 12'şer lira alacak.

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                        CHP’li zihniyetsizler çivi çakmıyor
                        Haberler Yaşam İzmir Narlıdere'nin lüks sitesindeki yangında kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme!
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