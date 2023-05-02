İzmir Narlıdere'nin lüks sitesindeki yangında kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme!

Türkiye'nin yüreğini ağza getiren olay 27 Nisan'da yaşandı. İzmir Narlıdere'nin en lüks sitesinde akşam saatlerinde yangın çıktı! Tüm binayı saran alevler, 8 saatin sonunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre yangının ikinci kattaki elektrik kontağından çıktığı anlaşıldı.

Sitedeki mağdur ailelerin avukatı Uğur Karadağ ise zaman aşımına vurgu yaptı! Ailelerin dava açmaya hazırlandığını açıkladı. "Ortada ayıplı bir mal var. İnsanlar, aileleri için güvenli olması nedeniyle daha fazla para ödeyip bu daireleri satın almış. Kanuni olarak 20 yıllık bir zaman aşımı var. Bu binalar 16 yıllık. Büyük bir mağduriyet yaşandı" ifadesini kullandı.

CEYHAN TORLAK