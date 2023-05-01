Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümünün sır perdesi aralandı!

Bilim insanının şüpheli ölümü aydınlatıldı. UNESCO ödüllü Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzmandı. 2021'de evinde cansız bedenine ulaşıldı! Genç kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Doğan Erbahar'a yazdığı "Seni çok seviyorum" notu, intihar şüphesini artırdı. Notta tam 27 kez "çok" kelimesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.





TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Doğan Erbahar, eşinin TÜBİTAK'ta çalıştığını ve her türlü zehirli maddeye erişmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Dilek Dündar Erbahar'ın bilgisayarında inceleme yapıldı.

Ancak herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Evde ise cam kavanozda siyanüre ulaşıldı. Yapılan otopsi raporunda genç araştırmacının siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Erbahar'ın intihar sonucu öldüğünü değerlendiren savcılık dosya için takipsizlik kararı aldı.

ARZU KAYA