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    • Yaşam
    • 30.04.2023 21:13
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    • 30.04.2023 21:31
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    Meteorolojiden peş peşe gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Söz konusu açıklamada, "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor." denildi. Ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), İstanbul, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 6°C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    EDİRNE 8°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 10°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ 10°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 12°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 7°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 10°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA 12°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 10°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    K.MARAŞ 8°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 3°C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA 3°C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        SİVAS 2°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 0°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE 6°C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU 1°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK 7°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA 6°C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN 9°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT 6°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON 10°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 1°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR 9°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA 5°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN 3°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 5°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            GAZİANTEP 7°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİİRT 8°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA 9°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLERDE HAVA
            Fırtına beklenmiyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeyli yönlerden 3 ila 5, doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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            Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
            Haberler Yaşam Meteorolojiden peş peşe gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
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