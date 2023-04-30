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    Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılıkta yeni detaylar: Eski sevgili kurye çıktı!

    Futbol dünyası, dolandırıcılık olayıyla sarsıldı. 80 milyon dolarlık banka vurgununda 3 kişi tutuklandı. Birinin banka müdürünün eski sevgilisi olduğu anlaşıldı.

    Emir Somer
    Takvim
    Eski sevgili kurye çıktı

    Futbol dünyası, dolandırıcılık olayıyla sarsıldı. Bir bankanın şube müdürü, Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu başta olmak üzere çok sayıda tanınmış ismi 'özel kapalı fon' vaadiyle toplamda 80 milyon dolar dolandırdı. Tutuklanan banka müdürünün para trafiğinde kuryeliğini yapan şüphelilere operasyon yapıldı. Gözaltına alınan bir kişinin müdürün eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

    YURT DIŞINA KAÇIRMIŞLAR
    Banka şube müdürünün Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan 5 kişi ile bağlantısı olduğu saptandı. Şüphelilerin müdürle görüştükten sonra sürekli ve sistematik olarak yurt dışına çıkış yaptıkları anlaşıldı. Söz konusu kişilerin paraları yurt dışına çıkardıkları ve kurye oldukları iddia edildi.

    5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Şüphelilerden birinin tutuklu banka müdürünün eski sevgilisi olduğu ve bir araba firmasının Edirne'de müdürlüğünü yaptığı ortaya çıktı. 3 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise 'adli kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Emir SOMER)

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    Haberler Yaşam Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılıkta yeni detaylar: Eski sevgili kurye çıktı!
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