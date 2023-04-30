Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılıkta yeni detaylar: Eski sevgili kurye çıktı!

YURT DIŞINA KAÇIRMIŞLAR

Banka şube müdürünün Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan 5 kişi ile bağlantısı olduğu saptandı. Şüphelilerin müdürle görüştükten sonra sürekli ve sistematik olarak yurt dışına çıkış yaptıkları anlaşıldı. Söz konusu kişilerin paraları yurt dışına çıkardıkları ve kurye oldukları iddia edildi.

5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Şüphelilerden birinin tutuklu banka müdürünün eski sevgilisi olduğu ve bir araba firmasının Edirne'de müdürlüğünü yaptığı ortaya çıktı. 3 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise 'adli kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Emir SOMER)