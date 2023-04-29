Vav TV Canlı Yayın
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    7 ay boyunca hamileyim olduğunu söyleyen Esra Özer'in kilo verince oyunu ortaya çıktı!

    Esra Özer, 7 ay boyunca hamileyim yalanını attı! ‘Aşeriyorum’ diyerek dönerci dükkanından çıkmadı. 12 gün önce de ‘Dönerci Hasan’la’ kaçtı! Müge Anlı’ya çıkan eşi şaştı kaldı: Oscarlık oyuncu!

    Dönerse senindir!

    Balıkesır'de 4 yıl önce evlenen Ferdi-Esra Özer, yıllarca çocuk hasreti yaşadı. 7 ay önce hamile olduğunu açıklayan Esra Özer, bebek alışverişi yapmaya başladı. Ancak kilo verince oyunu ortaya çıktı!

    12 gün önce de elektrik süpürgesiyle evden kaçtı! Soluğu Müge Anlı'nın programınnda alan Ferdi Özer, "Eşim aşeriyorum diyerek sürekli dönerciye gidiyordu. Kesin dönerci Hasan'la kaçtı" çıkışı yaptı! Canlı yayına bağlanan Esra Özer de Hasan'la birlikte olduğunu doğruladı. Oyununu tek tek anlattı: Hamileyim sandım. Test yaptım negatif çıktı. Yine de beklemeye karar verdim. Ferdi'ye söylediğimde çok sevindi. Hamile olmadığımı 7. ayda anladım!

    Esra Özer'e annesi Tülin Hanım da tepki gösterdi. "Devamlı 'Doktora gidelim anne, tahlil yaptıralım' diyordu. 4 yıl uğraştı. Bir gün kalktığımda hamile olduğunu söyledi. Şok oldum" dedi.

    KİMLİK BUNALIMI
    Ersin Akbaş, 1966'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Nüfusa Ergün ismiyle, ancak kadın olarak kaydedildi! Ailenin dikkati sayesinde yanlış fark edildi. Farklı zamanlarda kayıtlarda ismi resmi kurumlarda 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak gözüken Ersin Akbaş 1986 ve 1990'da olmak üzere iki kez askere gitti! Şimdilerde farklı isimlerde SGK ve Bağ- Kur girişi yapıldığından emeklilik mücadelesi veren Akbaş, yardım istedi: Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım. Bu isimler yüzünden hayatım zehir oldu!



    TARİHİ ZAFER
    Türkiye, Zeugma Antik Kenti'nden İtalya'ya kaçırılan M.S. 2'nci yüzyıla ait mezar taşı için düğmeye bastı. İtalya makamlarıyla yapılan iş birliği ile mezar stelinin Roma Büyükelçiliği'ne teslim edilerek Türkiye'ye geleceği vurgulandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığa başladığımda iadesini sağladığımız ilk tarihi eser Gaziantep Zeugma'dandı. Bugün, bir eserin daha iadesini sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

    PARA KONUŞUR
    Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme törenine oğlu Prens Harry, protokol dışında katılacak. Ancak eşi Meghan Markle, törene katılmasa da organizasyonu paraya çevirmeyi başardı. Adı henüz açıklanmayan bir Amerikan kanalı, Markle'a töreni canlı olarak yorumlaması için 1.5 milyon dolar teklif etti. Meghan Markle, teklife olumlu baksa da Prens Harry'yi ikna etmek zorunda kalacağına dikkat çekildi. Markle'ın program için özel bir kıyafet siparişi verdiği öne sürüldü.



        TARİHİ KARAR
        Anayasa Mahkemesi, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanılmasına izin verilmesi talebiyle İstanbul 8. Aile Mahkemesi'nce açılan davada kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline yönelik verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Avukat Fatma Başterzi, Mahkemenin gerekçelerinde vurguladığı bakış açısına sahip düzenlemelerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

        JET FADIL'A 2 BİN 504 YIL
        İstanbul'da Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz ve 9 kişi, Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdı. Zanlıların yargılandığı davada karar çıktı. Akgündüz, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

        PİŞKİN SAVUNMA
        İstanbul Bağcılar'da 25 Eylül'de Ali Sayan, annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip kafasını balkondan sokağa attı. Türkiye'nin konuştuğu vahşet hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Sayan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Cani, "Uyuşturucu kullandığım için annemle aramızda tartışmalar oluyordu. Ben annemin hasta olduğunu ve iyileşeceğini biliyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

        AYRILIK KURŞUNU
        İzmir Konak'ta K.K, dün sabah çocuğuyla evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ın peşine takıldı. Bir süre sonra belinden çıkardığı tabancayla yanına yaklaştığı Koluman'a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan genç kadın, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan katil ise Boğaziçi Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

        ÇİFTE VAHŞET!
        İstanbul'un göbeğinde kan donduran bir olay yaşandı. Kağıthane'de dün sabah 10.00 sıralarında yolda yürüyen vatandaşlar, park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırıldı.

        Ekipler, kısa sürede olay yerine vardı. İncelemelerde başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölü bulunan gençlerin Halil Kış ve Serhat Urun olduğu ortaya çıktı. Dışarıdan mermi girişi olmadığı, olayın araç içerisinde gerçekleştiği anlaşıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

        ÖLÜMCÜL MESAJ
        Adana Seyhan'da Hamdullah Güzel (26), sosyal medyadan baldızına mesaj attığı iddiasıyla Adem Erdoğan (24) ile tartıştı. Karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Adem Erdoğan ile kuzenleri Mehmet Erdoğan (33) ve Hasan Erdoğan'ın (27) Güzel'e dayak attı. Güzel de tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine Adem Erdoğan'ın kuzeni Celal Erdoğan (31), evden getirdiği pompalı tüfekle Güzel'e kurşun yağdırdı. Saçmaların göğsüne isabet ettiği talihsiz adam, ağır yaralandı.

        DİĞERLERİ BIRAKILDI
        Şüpheliler ise kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Güzel, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. Celal Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AYŞE'GÜL'
        Maraşlı Esra Nur Hümaz, depremzedeydi. Hamileydi. Antep'teki Kalyon Konteyner Kent'e yerleştirildi. Ve dün evladını dünyaya getirdi. Konteyner kentin ilk bebeğine 'Ayşegül' adı verildi.


        BİR TALİHLİYE 2.2 MİLYON
        10 BİLEN bir kişi, 2 milyon 205 bin lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 623'er, 8 bilenler 516'şar, 7 bilenler 93'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

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        Haberler Yaşam 7 ay boyunca hamileyim olduğunu söyleyen Esra Özer'in kilo verince oyunu ortaya çıktı!
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