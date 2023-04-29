7 ay boyunca hamileyim olduğunu söyleyen Esra Özer'in kilo verince oyunu ortaya çıktı!

Balıkesır'de 4 yıl önce evlenen Ferdi-Esra Özer, yıllarca çocuk hasreti yaşadı. 7 ay önce hamile olduğunu açıklayan Esra Özer, bebek alışverişi yapmaya başladı. Ancak kilo verince oyunu ortaya çıktı!



12 gün önce de elektrik süpürgesiyle evden kaçtı! Soluğu Müge Anlı'nın programınnda alan Ferdi Özer, "Eşim aşeriyorum diyerek sürekli dönerciye gidiyordu. Kesin dönerci Hasan'la kaçtı" çıkışı yaptı! Canlı yayına bağlanan Esra Özer de Hasan'la birlikte olduğunu doğruladı. Oyununu tek tek anlattı: Hamileyim sandım. Test yaptım negatif çıktı. Yine de beklemeye karar verdim. Ferdi'ye söylediğimde çok sevindi. Hamile olmadığımı 7. ayda anladım!



Esra Özer'e annesi Tülin Hanım da tepki gösterdi. "Devamlı 'Doktora gidelim anne, tahlil yaptıralım' diyordu. 4 yıl uğraştı. Bir gün kalktığımda hamile olduğunu söyledi. Şok oldum" dedi.

KİMLİK BUNALIMI

Ersin Akbaş, 1966'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Nüfusa Ergün ismiyle, ancak kadın olarak kaydedildi! Ailenin dikkati sayesinde yanlış fark edildi. Farklı zamanlarda kayıtlarda ismi resmi kurumlarda 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak gözüken Ersin Akbaş 1986 ve 1990'da olmak üzere iki kez askere gitti! Şimdilerde farklı isimlerde SGK ve Bağ- Kur girişi yapıldığından emeklilik mücadelesi veren Akbaş, yardım istedi: Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım. Bu isimler yüzünden hayatım zehir oldu!