Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bursa'da borç kavgasında kan aktı: Oto galerici emlakçıyı hayattan kopardı

    Emlakçı E.A, kendisine 50 bin lira borcu olan oto galerici U.E.’yi bıçaklayarak hayattan kopardı. E.’nin yanındaki kardeşi de katili tabancayla bacaklarından yaraladı.

    Can borcu!

    Bursa Nilüfer'de dün sabah 04.00 sıralarında kardeşi O.E. (40) ile sokakta yürüyen oto galeri sahibi U.E. (40), 50 bin lira borcu olan emlakçı E. A. (41) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A. cebinden bıçağını çıkardı. Belindeki tabancayı çekmeye çalışan U.E.'yi bıçakladı. E., kanlar içinde kaldı.

    Yanındaki kardeşi ise yere düşen tabancayı alıp, E.A.'nın bacaklarına kurşun yağdırdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. U.E. ile E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Ancak E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. O.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Emlak Katılım
    Haberler Yaşam Bursa'da borç kavgasında kan aktı: Oto galerici emlakçıyı hayattan kopardı
        loading
        SON DAKİKA