Bursa'da borç kavgasında kan aktı: Oto galerici emlakçıyı hayattan kopardı

Bursa Nilüfer'de dün sabah 04.00 sıralarında kardeşi O.E. (40) ile sokakta yürüyen oto galeri sahibi U.E. (40), 50 bin lira borcu olan emlakçı E. A. (41) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A. cebinden bıçağını çıkardı. Belindeki tabancayı çekmeye çalışan U.E.'yi bıçakladı. E., kanlar içinde kaldı.

Yanındaki kardeşi ise yere düşen tabancayı alıp, E.A.'nın bacaklarına kurşun yağdırdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. U.E. ile E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Ancak E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. O.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.